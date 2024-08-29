Депутаты Красноярска поддержали проект «глобального» КРТ

Posted 29 августа, 10:23
Published 29 августа, 10:23
Modified 29 августа, 10:58
Updated 29 августа, 10:58
Проект отправляли на доработку после бурного обсуждения в сети и публичных слушаний, где от жителей и предпринимателей поступило около 250 предложений и замечаний. Тогда заявлялось, что под КРТ отдадут пятую часть города — 7,7 тысячи гектаров.
По уточненным оценкам специалистов, заявляют в мэрии, реальная площадь участков, попадающих под «глобальное КРТ», составит 2,2 тысячи гектаров — это около 6% всей территории города.
«Есть два основных заявителя для применения механизма КРТ: муниципалитет и правообладатель земельного участка. Еще раз подчеркну — изменения в правилах касаются только проектов КРТ по инициативе правообладателей — это те случаи, когда инвестор может осваивать территорию, которая находится у него в собственности. При этом на него будут возложены социальные обязательства. Изменения никак не затрагивают существующие многоквартирные дома, которые находятся в нормативном состоянии», — заявил руководитель департамента градостроительства администрации Сергей Шикунов.
В администрации заявили, что скандальный проект доработали и согласовали совместно с надзорными органами. В прокуратуре сказали, что к плану нет никаких замечаний. Проект планируют окончательно утвердить на сессии горсовета в сентябре.
На сегодняшний день в Красноярске заключено 8 договоров КРТ общей площадью свыше 60 гектаров. Первый социальный объект по ним сдадут не раньше 2027 года.