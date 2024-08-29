Красноярск вошел в список мегаполисов по доступности цен на загородные дома

Posted 29 августа, 03:07
Published 29 августа, 03:07
Modified 29 августа, 03:09
Updated 29 августа, 03:09
В августе 2024 года Красноярск оказался в числе городов-миллионников с самыми доступными ценами на строительство загородного дома. Средняя стоимость квадратного метра при ИЖС в городе составила 50 тыс. рублей.
На фоне растущего спроса на ИЖС федеральным центром решено распространить на эту форму строительства механизм эскроу. Недавно соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин. Применение эскроу в ИЖС будет правом, а не обязанностью. Для открытия такого счета должны договориться заказчик и подрядчик. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
Механизм защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно. Подрядчик в свою очередь получает возможность получения финансирования от банка, привлечение дополнительных продаж, повышение прозрачности и устойчивости отрасли.
Ещё в мае этого года Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с открытием эскроу-счёта. Красноярцы уже открыли 18 эскроу-счетов на индивидуальное-жилищное строительство на общую сумму более 102 млн рублей.
«ИЖС с эскроу-счетами в Сбере имеет ряд приемуществ как для покупателя, так и для подрядчика. Прежде всего — это гарантия финансовой безопасности и оформление ипотеки без дополнительного обеспечения. Для подрядчика — это возможность получить финансирование от банка», — отметил управляющий Красноярским отделением Сбербанка Антон Милютин.
Как отмечают аналитики, строительство частного дома занимает все большую долю в общем ипотечном портфеле Красноярского края. По итогам прошлого года на него пришлось 5,6% от всех кредитов, а с начала 2024 года доля ИЖС уже достигла 13,7%.