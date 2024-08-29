Красноярск вошел в список мегаполисов по доступности цен на загородные дома

На фоне растущего спроса на ИЖС федеральным центром решено распространить на эту форму строительства механизм эскроу. Недавно соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин. Применение эскроу в ИЖС будет правом, а не обязанностью. Для открытия такого счета должны договориться заказчик и подрядчик. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.