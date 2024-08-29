«Роснефть» предлагает работу на проекте «Восток Ойл»

В «Восток Ойл» входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа.

Конкурентным преимуществом проекта является близость к Северному морскому пути.

Новая нефтетранспортная система, строительство которой началось в 2021 году, соединит Ванкорский и Пайяхский кластеры со строящимся нефтеналивным терминалом в порту «Бухта Север» на Таймыре, на берегу Карского моря. Он обеспечит перевалку нефти с месторождений «Восток Ойл» по Северному морскому пути в мировые порты. С использованием инфраструктуры первой очереди объем перевалки нефти через морской терминал планируется довести до 30 млн тонн в год, с последующим поэтапным выходом на общий объем перевалки до 100 млн тонн в 2030 году.