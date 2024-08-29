«Роснефть» предлагает работу на проекте «Восток Ойл»

Posted 29 августа, 08:33
Published 29 августа, 08:33
Modified 29 августа, 08:35
Updated 29 августа, 08:35
В «Восток Ойл» входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа.
Конкурентным преимуществом проекта является близость к Северному морскому пути.
Новая нефтетранспортная система, строительство которой началось в 2021 году, соединит Ванкорский и Пайяхский кластеры со строящимся нефтеналивным терминалом в порту «Бухта Север» на Таймыре, на берегу Карского моря. Он обеспечит перевалку нефти с месторождений «Восток Ойл» по Северному морскому пути в мировые порты. С использованием инфраструктуры первой очереди объем перевалки нефти через морской терминал планируется довести до 30 млн тонн в год, с последующим поэтапным выходом на общий объем перевалки до 100 млн тонн в 2030 году.
«Восток Ойл» даст импульс для развития смежных отраслей экономики: машиностроения, металлургии, электроэнергетики, дорожного строительства, судостроения, и будет иметь значительный мультипликативный эффект.
Единый транспортный оператор проекта — ООО «ТБС-Логистика» — обслуживает автопарк «Восток Ойл». Численность работников «ТБС-Логистики», занятых в реализации проекта, составит более 14 000 человек к 2025 году.
«ТБС-Логистика» приглашает к сотрудничеству соискателей как имеющих опыт работы в транспортной логистике, так и желающих его приобрести.
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