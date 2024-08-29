Сотрудницы DenDener набирали выброшенную из супермаркета просрочку. Их уволят

Posted 29 августа, 05:57
Published 29 августа, 05:57
Modified 29 августа, 10:43
Updated 29 августа, 10:43
По словам очевидцев, рядом с точкой DenDener на Свердловской расположен супермаркет, из которого выносят просрочку. Эту продукцию разбирают нуждающиеся.
В телеграм-канале Kras Mash появилось видео. Автор ролика утверждает, что на улицу в фирменной одежде вышли две сотрудницы кафе, взяли испорченные овощи и вернулись в заведение.
В комментариях под видео люди предположили, что сотрудницы могут использовать выброшенные овощи для приготовления блюд в кафе. Но кто-то считает, что женщины могли взять продукты для личного пользования домой.
«Проспекту Мира» удалось поговорить с одной из сотрудниц DenDener, которая есть на видео. Женщина заявила, что она и ее коллега не брали овощи.
«Рядом с нашим кафе стоит „Магнит“, сотрудники которого постоянно выносят просроченные продукты на улицу.
В тот день мы вынесли ящики и помогли пенсионерке переложить картошку с морковкой. Она с мужем практически каждый день туда приходит, поэтому мы уже давно знаем эту женщину».
Сотрудница уверяет, что работники кафе не берут просроченные продукты, которые выносят из соседнего супермаркета.
Владелец сети DenDener Никита Васильев рассказал sibnovosti.ru, что сотрудникам запрещено выходить на улицу в форме заведения.
Сотрудницы сказали ему, продолжает Васильев, что взяли картошку и виноград для себя. Бизнесмен уверяет, что из этих продуктов не готовили еду для гостей.
Он отметил, что случившееся ударит по репутации его бизнеса, и заявил, что работниц уволят в ближайшее время.