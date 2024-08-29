Студенты СФУ возмутились выросшим в 2,5 раза ценам на общежития

Posted 29 августа, 04:10
Published 29 августа, 04:10
Modified 29 августа, 10:52
Updated 29 августа, 10:52
Студенты, проживающие в общежитии №20 на проспекте Свободном, 76Г, рассказали «Проспекту Мира», что раньше они платили 1,5 тысячи рублей в месяц, однако с нового учебного года им придется отдавать по 3,9 тысячи рублей — это почти вся академическая стипендия.
В пресс-службе СФУ заявили «Проспекту Мира», что новый тариф — это вынужденная мера из-за расходов, в противном случае «альтернативным решением при отказе от повышения стоимости может быть вывод зданий общежитий из эксплуатации».
«С 1 сентября 2024 года в общежитиях СФУ установлен новый тариф — от 3875 до 4030 рублей в месяц за место. Новый тариф — это объективная минимально возможная стоимость, посчитанная с учётом всех расходов, связанных с содержанием и обслуживанием общежитий».
В университете подчеркнули, что повышение коснется не всех комнат, а только с повышенным уровнем комфортности — это 3452 комнаты из 7181 комнаты, в которых сейчас проживают студенты.
«Комнаты с повышенным уровнем комфортности отличает наличие кухонных гарнитуров с варочной панелью, холодильников, стиральных машин, собственных санузлов и других удобств. Содержание таких комнат обходится дороже. Сюда же входят расходы по охране, видеонаблюдению, уборке мест общего пользования, замене расходных материалов и ремонту».
Как заявляют в вузе, студенты, у которых есть семейные и финансовые проблемы, могут обратиться в профсоюз за материальной помощью или переехать в общежитие, в которых уровень комфорта ниже.
«Стоимость таких комнат (в общежитиях коридорного типа, например) осталась неизменной и составляет от 800 до 1000 рублей в месяц за место. При этом мест в общежитиях коридорного типа более чем достаточно для всех нуждающихся в жилье».