Студенты СФУ возмутились выросшим в 2,5 раза ценам на общежития

Студенты, проживающие в общежитии №20 на проспекте Свободном, 76Г, рассказали «Проспекту Мира», что раньше они платили 1,5 тысячи рублей в месяц, однако с нового учебного года им придется отдавать по 3,9 тысячи рублей — это почти вся академическая стипендия.