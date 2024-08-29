Утренняя электричка из Красноярска в Дивногорск будет ходить и по будням

Изменилось расписание утренней электрички из Красноярска в Дивногорск, которая обычно ходит по выходным. Теперь она будет курсировать и в будние дни.

Утренняя электричка Красноярск — Дивногорск до 15 сентября будет ходить ежедневно. Отправляться со станции в Красноярске электропоезд будет в 9:09, прибывать в Дивногорск — в 10:16. Отправление из Дивногорска в 10:26, прибытие в Красноярск в 11:29. В КрасЖД объяснили, что изменения в расписании электрички связаны с сезонной популярностью маршрута в августе — сентябре. По утрам он популярен у пассажиров, которые хотят посетить национальный центр имени Астафьева и туристические объекты Дивногорска. Ранее мы рассказывали, куда можно недорого съездить на поезде из Красноярска на ноябрьские праздники. Читайте также: Из Красноярска в Сосновоборск запустят новый автобусный маршрут. Узнали когда Красноярские дачники смогут доезжать до Северного на электричке без пересадок