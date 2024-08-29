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Posted 29 августа, 01:07

Published 29 августа, 01:07

Modified 29 августа, 01:08

Updated 29 августа, 01:08

Утренняя электричка из Красноярска в Дивногорск будет ходить и по будням

Утренняя электричка из Красноярска в Дивногорск будет ходить и по будням

29 августа 2024, 01:07
Фото: vk.com/rzdkras
Изменилось расписание утренней электрички из Красноярска в Дивногорск, которая обычно ходит по выходным. Теперь она будет курсировать и в будние дни.

Утренняя электричка Красноярск — Дивногорск до 15 сентября будет ходить ежедневно. Отправляться со станции в Красноярске электропоезд будет в 9:09, прибывать в Дивногорск — в 10:16. Отправление из Дивногорска в 10:26, прибытие в Красноярск в 11:29.

В КрасЖД объяснили, что изменения в расписании электрички связаны с сезонной популярностью маршрута в августе — сентябре.

По утрам он популярен у пассажиров, которые хотят посетить национальный центр имени Астафьева и туристические объекты Дивногорска.

  • Ранее мы рассказывали, куда можно недорого съездить на поезде из Красноярска на ноябрьские праздники.
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