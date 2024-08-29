Утренняя электричка из Красноярска в Дивногорск будет ходить и по будням

Posted 29 августа, 01:07
Published 29 августа, 01:07
Modified 29 августа, 01:08
Updated 29 августа, 01:08
Утренняя электричка Красноярск — Дивногорск до 15 сентября будет ходить ежедневно. Отправляться со станции в Красноярске электропоезд будет в 9:09, прибывать в Дивногорск — в 10:16. Отправление из Дивногорска в 10:26, прибытие в Красноярск в 11:29.
В КрасЖД объяснили, что изменения в расписании электрички связаны с сезонной популярностью маршрута в августе — сентябре.
По утрам он популярен у пассажиров, которые хотят посетить национальный центр имени Астафьева и туристические объекты Дивногорска.