Утренняя электричка из Красноярска в Дивногорск будет ходить и по будням

Утренняя электричка Красноярск — Дивногорск до 15 сентября будет ходить ежедневно. Отправляться со станции в Красноярске электропоезд будет в 9:09, прибывать в Дивногорск — в 10:16. Отправление из Дивногорска в 10:26, прибытие в Красноярск в 11:29.