В Красноярске мужчина проехался на электросамокате с ребенком на спине

Posted 29 августа, 02:56
Published 29 августа, 02:56
Modified 29 августа, 12:17
Updated 29 августа, 12:17
Красноярский край оказался на 3 месте в России по количеству аварий с самокатчиками — за прошедшие шесть месяцев 2024 года в регионе зарегистрировали 118 ДТП, одно из которых оказалось смертельным.
Ролик появился в телеграм-канале «ЧП Красноярск» накануне, 28 августа. Автор видео отметил, что самокатчика с ребенком на спине заметил на улице Тотмина. На кадрах записи видно, что ребенок едет на спине мужчины, обхватив его за шею двумя руками.
В Госавтоинспекции рассказали, что за экстремальную перевозку ребенка самокатчику грозит административный штраф в 800 рублей.
Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы привлечь законных представителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей (часть 1 статья 5.35 КоАП РФ).