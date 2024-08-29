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Posted 29 августа, 02:56

Published 29 августа, 02:56

Modified 29 августа, 12:17

Updated 29 августа, 12:17

В Красноярске мужчина проехался на электросамокате с ребенком на спине

В Красноярске мужчина проехался на электросамокате с ребенком на спине

29 августа 2024, 02:56
Фото: t.me/kraschp
В Красноярске очевидец снял на видео мужчину, который катался на электросамокате по городу с ребенком на спине.

Красноярский край оказался на 3 месте в России по количеству аварий с самокатчиками — за прошедшие шесть месяцев 2024 года в регионе зарегистрировали 118 ДТП, одно из которых оказалось смертельным.

Видео: t.me/kraschp.

Ролик появился в телеграм-канале «ЧП Красноярск» накануне, 28 августа. Автор видео отметил, что самокатчика с ребенком на спине заметил на улице Тотмина. На кадрах записи видно, что ребенок едет на спине мужчины, обхватив его за шею двумя руками.

В Госавтоинспекции рассказали, что за экстремальную перевозку ребенка самокатчику грозит административный штраф в 800 рублей.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы привлечь законных представителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей (часть 1 статья 5.35 КоАП РФ).

  • По данным краевой клинической больницы, чаще всего самокатчики получают черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.
  • В Госавтоинспекции составили список мест в Красноярске, где чаще всего фиксируют аварии с участием электросамокатов.
  • Мы рассказывали, что часть красноярцев выступает за запрет самокатов из-за того, что город «завален» ими. Другие убеждены, что самокатчики являются угрозой для пешеходов.
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