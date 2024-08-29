В Красноярске нашли поддельную колбасу

Posted 29 августа, 09:18
Published 29 августа, 09:18
Modified 29 августа, 09:49
Updated 29 августа, 09:49
В филиале «Центра оценки качества зерна» рассказали, что специалисты взяли 23 пробы мясной продукции и проверили их на соответствие ГОСТу, техрегламенту и маркировкам.
Специалисты обнаружили в семи пробах фальсификацию, а именно — посторонние вкрапления: соединительную и хрящевую ткань, соевый белок, муку, крахмал, камедь, каррагинан, что не соответствует составу по ГОСТу, указанному производителем на маркировке.
Эксперты объясняют, что производители пытаются уменьшить затраты на производство колбас и прочих изделий. Информация на этикетке может говорить, что колбаса состоит только из свинины, но на самом деле при ее производстве использовалось более дешевое мясо птицы. Также производители могут частично использовать заменители мяса в колбасных изделиях.
Сами эксперты условно делят добавки на полезные, не снижающие пищевую ценность, и вредные:
«К полезным относят мясо птицы, соевый белок, растительную клетчатку и крахмал. Мясо птицы механической обвалки относят к вредным заменителям, так как оно содержит осколки костной ткани, его пищевая ценность ниже, чем у мяса птицы, что ухудшает вкусовые характеристики изделия за счет запаха окисленного жира и твердых включений».
Специалисты не раскрывают, в какой продукции обнаружена фальсификация. По их заявлению, они проводят исследование, чтобы предотвращать оборот некачественной продукции на краевом рынке.