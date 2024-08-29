В Красноярске нашли поддельную колбасу

Эксперты объясняют, что производители пытаются уменьшить затраты на производство колбас и прочих изделий. Информация на этикетке может говорить, что колбаса состоит только из свинины, но на самом деле при ее производстве использовалось более дешевое мясо птицы. Также производители могут частично использовать заменители мяса в колбасных изделиях.