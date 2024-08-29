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Posted 29 августа, 01:41

Published 29 августа, 01:41

Modified 29 августа, 12:18

Updated 29 августа, 12:18

В Красноярском крае военный с другом похитил 2 человек

В Красноярском крае военный с другом похитил 2 человек

29 августа 2024, 01:41
Фото: t.me/kgvs24
Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к 6 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима за похищение 2 человек.

В суде рассказали, что рядовой Болтенко в марте этого года вместе со своим приятелем распивал спиртное в одном из поселков Балахтинского района.

Во время застолья друзья договорились похитить 2 человек, к которым они испытывали неприязнь, и вывезти их в другую деревню.

В тот же день военный с приятелем приехали на «Приоре» к дому потерпевших и, избив одного из них, поместили в багажник машины.

После этого друзья поехали искать вторую жертву. Найдя его, злоумышленники избили мужчину и поместили в салон «Приоры».

Во время похищения первой жертве удалось выбраться из багажника. В какой-то момент второму потерпевшему так же удалось сбежать из автомобиля похитителей.

После вынесения приговора злоумышленников взяли под стражу, а «Приору» забрали в пользу государства.

  • Тут мы писали о том, как в Красноярске пьяный военный из ревности ударил жену ножом и отпинал берцами.
  • До этого мы рассказывали о красноярском дезертире, который избил друга за отказ купить ему алкоголь. Военному дали 15 лет колонии.
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