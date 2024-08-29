В Красноярском крае военный с другом похитил 2 человек

Posted 29 августа, 01:41
Published 29 августа, 01:41
Modified 29 августа, 12:18
Updated 29 августа, 12:18
В суде рассказали, что рядовой Болтенко в марте этого года вместе со своим приятелем распивал спиртное в одном из поселков Балахтинского района.
Во время застолья друзья договорились похитить 2 человек, к которым они испытывали неприязнь, и вывезти их в другую деревню.
В тот же день военный с приятелем приехали на «Приоре» к дому потерпевших и, избив одного из них, поместили в багажник машины.
После этого друзья поехали искать вторую жертву. Найдя его, злоумышленники избили мужчину и поместили в салон «Приоры».
Во время похищения первой жертве удалось выбраться из багажника. В какой-то момент второму потерпевшему так же удалось сбежать из автомобиля похитителей.
После вынесения приговора злоумышленников взяли под стражу, а «Приору» забрали в пользу государства.