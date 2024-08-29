Жители Красноярского края продолжают заражаться ковидом. Сколько болеет людей?

Posted 29 августа, 06:15
Published 29 августа, 06:15
Modified 29 августа, 06:15
Updated 29 августа, 06:15
В Роспотребнадзоре сообщили, что на данный момент ситуация по заболеваемости ковидом в крае стабильная.
По данным ведомства, за минувшие семь дней в Красноярском крае был выявлен 41 случай заражения Covid-19. Специалисты отмечают, что число инфицированных остается на уровне предыдущей недели.
В Роспотребнадзоре напомнили, что для профилактики ОРВИ следует чаще мыть руки, избегать контактов с больными и проветривать помещение.
В конце мая 2024 года в Красноярском крае фиксировали единичные случаи заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT.
В Роспотребнадзоре заявили, что новый штамм не представляет большей опасности, чем другие разновидности вируса. Характерными симптомами для заболевания, вызванного вариантом FLiRT, являются: потеря вкуса и обоняния, слабость, лихорадка, кашель, боль в горле, головная боль и мышечные боли.