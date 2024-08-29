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Posted 29 августа, 06:15

Published 29 августа, 06:15

Modified 29 августа, 06:15

Updated 29 августа, 06:15

Жители Красноярского края продолжают заражаться коронавирусом

Жители Красноярского края продолжают заражаться ковидом. Сколько болеет людей?

29 августа 2024, 06:15
Фото: 1MI

Жители Красноярского края продолжают заражаться коронавирусом

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Коронавирус
Сотрудники Роспотребнадзора по-прежнему ведут статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Красноярском крае.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на данный момент ситуация по заболеваемости ковидом в крае стабильная.

По данным ведомства, за минувшие семь дней в Красноярском крае был выявлен 41 случай заражения Covid-19. Специалисты отмечают, что число инфицированных остается на уровне предыдущей недели.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для профилактики ОРВИ следует чаще мыть руки, избегать контактов с больными и проветривать помещение.

В конце мая 2024 года в Красноярском крае фиксировали единичные случаи заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT.

В Роспотребнадзоре заявили, что новый штамм не представляет большей опасности, чем другие разновидности вируса. Характерными симптомами для заболевания, вызванного вариантом FLiRT, являются: потеря вкуса и обоняния, слабость, лихорадка, кашель, боль в горле, головная боль и мышечные боли.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Здоровье#Коронавирус#Красноярский край#Роспотребнадзор#Заболевания
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