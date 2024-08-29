Жители Красноярского края продолжают заражаться ковидом. Сколько болеет людей?

В Роспотребнадзоре заявили, что новый штамм не представляет большей опасности, чем другие разновидности вируса. Характерными симптомами для заболевания, вызванного вариантом FLiRT, являются: потеря вкуса и обоняния, слабость, лихорадка, кашель, боль в горле, головная боль и мышечные боли.