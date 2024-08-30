Депутат ЗС еще в июле предлагал создать группу по «схематозам» мэрии. Но ему отказали

Posted 30 августа, 09:58
Published 30 августа, 09:58
Modified 30 августа, 10:05
Updated 30 августа, 10:05
Во время июльской сессии парламента руководитель фракции ЛДПР предложил создать рабочую группу по расследованию деятельности мэрии Красноярска. В частности, Бойков предложил рассмотреть поступившую депутатам информацию о нарушении законодательства в сферах градостроительства, предоставления земельных участков, исполнения контрактов и закупочной деятельности.
«Полный провал дорожного ремонта: качество работ, сроки и мутные схемы с подрядчиками, которые сейчас находятся в СИЗО. Проблемы с реализацией КРТ по-прежнему остались нерешенными. Сомнительные управленческие решения, многомиллионные траты на проекты, по сути картинки и чертежи, и распоряжение городской землей», — прокомментировал депутат деятельность Логинова и аппарата мэрии Красноярска.
Как сообщили сейчас в пресс-службе реготделения партии, экспертно-правовой отдел ЗС отказал депутату в создании группы. В своем ответе начальник управления Светлана Мигаль отметила, что указанные сферы деятельности, которые предложил расследовать Бойков, «слишком неоднородны» и будет тяжело собрать подходящих задачам такой рабочей группы экспертов.
Сейчас депутаты снова говорят о необходимости создания рабочей группы по расследованию деятельности мэрии. По их мнению, город не только не избавился от старых проблем, но и получил новые.
«Земельные схематозы уже стали визитной карточкой Красноярска. Из последнего: продажа земли у „Кристалл-Арены“ и бесконечная миграция школы и детского сада, попытка наколотить человейников на искусственной насыпи в микрорайоне Южный берег. Бесконечные скандалы со школьным питанием вот уже несколько лет подряд. Рост цен на проезд в общественном транспорте в отрыве от роста качества услуг перевозчиков. Список провалов можно продолжать долго», — заявил руководитель фракции ЛДПР в горсовете Красноярска Семен Сендерский.