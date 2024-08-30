prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа, 09:58

Published 30 августа, 09:58

Modified 30 августа, 10:05

Updated 30 августа, 10:05

В ЗС отказались создавать рабочую группу по расследованию «схематозов» мэрии

Депутат ЗС еще в июле предлагал создать группу по «схематозам» мэрии. Но ему отказали

30 августа 2024, 09:58
Фото: Владимир Корецкий. krskstate.ru

В ЗС отказались создавать рабочую группу по расследованию «схематозов» мэрии

Скандал с возможной отставкой мэра Красноярска Владислава Логинова набирает обороты. Еще в июле депутат заксобрания края Алексей Бойков предлагал начать расследование фактов нарушения законодательства мэрией города. Однако идее не дали ход.

Во время июльской сессии парламента руководитель фракции ЛДПР предложил создать рабочую группу по расследованию деятельности мэрии Красноярска. В частности, Бойков предложил рассмотреть поступившую депутатам информацию о нарушении законодательства в сферах градостроительства, предоставления земельных участков, исполнения контрактов и закупочной деятельности.

«Полный провал дорожного ремонта: качество работ, сроки и мутные схемы с подрядчиками, которые сейчас находятся в СИЗО. Проблемы с реализацией КРТ по-прежнему остались нерешенными. Сомнительные управленческие решения, многомиллионные траты на проекты, по сути картинки и чертежи, и распоряжение городской землей», — прокомментировал депутат деятельность Логинова и аппарата мэрии Красноярска.
Фото: пресс-служба ЛДПР

Как сообщили сейчас в пресс-службе реготделения партии, экспертно-правовой отдел ЗС отказал депутату в создании группы. В своем ответе начальник управления Светлана Мигаль отметила, что указанные сферы деятельности, которые предложил расследовать Бойков, «слишком неоднородны» и будет тяжело собрать подходящих задачам такой рабочей группы экспертов.

  • Предложение Алексея Бойкова не прецедент для заксобрания края — в прошлом подобная группа по «схематозам» была создана по инициативе депутата от «Единой России» Ильи Зайцева, она расследовала деятельность экс-мэра Сергея Еремина в части сомнительных сделок с земельными участками. Но после отставки Еремина группа перестала собираться и расследование заглохло.

Сейчас депутаты снова говорят о необходимости создания рабочей группы по расследованию деятельности мэрии. По их мнению, город не только не избавился от старых проблем, но и получил новые.

«Земельные схематозы уже стали визитной карточкой Красноярска. Из последнего: продажа земли у „Кристалл-Арены“ и бесконечная миграция школы и детского сада, попытка наколотить человейников на искусственной насыпи в микрорайоне Южный берег. Бесконечные скандалы со школьным питанием вот уже несколько лет подряд. Рост цен на проезд в общественном транспорте в отрыве от роста качества услуг перевозчиков. Список провалов можно продолжать долго», — заявил руководитель фракции ЛДПР в горсовете Красноярска Семен Сендерский.
#Политика#Красноярск#Депутаты#Владислав Логинов#Алексей Бойков#Мэр#Семён Сендерский#Скандал#Законодательство
Подпишитесь
Популярное