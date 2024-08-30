Клиентам Модульбанка представили новый сервис облачных касс

У предпринимателей уже нет сомнений в том, что за облачными кассами — будущее. Очевидно, что по мере дальнейшего развития цифровых технологий и модернизации электронных продаж спрос на них будет только расти. Однако это будет происходить до того момента, пока в цифровом пространстве не появится нечто новое, что опять изменит рынок до неузнаваемости.