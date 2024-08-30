Клиентам Модульбанка представили новый сервис облачных касс

Posted 30 августа, 07:17
Published 30 августа, 07:17
Modified 30 августа, 07:17
Updated 30 августа, 07:17
Тогда для предпринимателей физическая касса была очень важным инструментом. Но с течением времени технологии модернизировались, и в России стали появляться новые, цифровые форматы платежей. Бизнесмены начали привыкать к облачным кассам, разработанным для приема оплаты в электронном формате, и работать без физического кассового аппарата, пишет newsnn.ru.
Облачная касса впервые увидела свет в России в 2017 году, когда нововведение было представлено компанией «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки». Так в нашей стране начали предоставлять услуги облачной фискализации. Владельцы онлайн-магазинов и прочие предприниматели, работающие в цифровом пространстве, быстро оценили по достоинству простые в использовании и экономичные облачные кассовые сервисы.
Современные банки едва ли смогли бы обходиться без собственных сервисов облачных касс и при этом не терять конкурентоспособность на рынке финансовых услуг. По большей части это актуально для банков, работающих с малыми и средними предприятиями.
Например, не так давно в Модульбанке решили произвести обновление сервиса диджитал-фискализации для онлайн-магазинов и курьерских служб, добавив в него возможность работать с экрана смартфона. Известно, что данный банк позиционирует себя как бизнес-хаб с сервисами и ресурсами для развития.
Благодаря такому нововведению клиенты банка смогут с экрана мобильных устройств производить оплату, пробивать облачные чеки. Вся информация направляется в ОФД и ФНС. Примечательно, что смартфонов с единым центром управления для удаленного приема платежей может быть сколько угодно, а все осуществляемые в рамках сервиса финансовые операции надежно защищены.
Сервис облачных касс предусматривает функции приема платежей и формирования электронных чеков в мобильном приложении. После выбора клиентом способа оплаты данные передаются в физическую кассу, затем — в ОФД и ФНС. После этого клиент получает чек в электронном виде. Следует отметить, что оплата возможна как наличными, так и картой. Сервис обеспечивает безопасность всех платежных транзакций.
Количество смартфонов для приема платежей может быть любым. Управление осуществляется из единого центра.
Облачные кассы — многообещающее направление. В связи с этим его активно развивают ведущие банки страны. Так, у Сбербанка есть «Онлайн-касса Эвотор», позволяющая принимать оплату через интернет и управлять продажами. Подобный сервис есть и у Альфа-Банка. Речь идет об «Альфа-Кассе», предоставляющей возможность аренды кассового оборудования, а также подключения к облачному сервису.
У предпринимателей уже нет сомнений в том, что за облачными кассами — будущее. Очевидно, что по мере дальнейшего развития цифровых технологий и модернизации электронных продаж спрос на них будет только расти. Однако это будет происходить до того момента, пока в цифровом пространстве не появится нечто новое, что опять изменит рынок до неузнаваемости.