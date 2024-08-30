Красноярский бизнес может представить товары на выставке в Северной столице

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Предпринимателей Красноярского края приглашают поучаствовать в 33-й продовольственной выставке «Петерфуд-2024» в Санкт-Петербурге. Расходы по оформлению коллективного стенда, а также по оплате взноса берет на себя центр «Мой бизнес».

Участники самостоятельно оплачивают только проезд, проживание, транспортировку продукции. На выставке соберутся закупщики федеральных и региональных торговых сетей. «Для участников будет организована специальная программа — Активные Сетевые Продажи. В ее рамках организаторы подведут закупщиков к стенду экспонента буквально за руку для проведения дегустации и переговоров», — рассказали в центре «Мой бизнес». Подробная информация по ссылке. В выставке могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Красноярском крае. Подробности на сайте мойбизнес-24.рф Заявки принимаются до 17.30 10 октября 2024 года в электронном виде, в том числе через цифровую платформу МСП.рф Дополнительную информацию можно получить в центре «Мой бизнес» по телефону: 8-800-234-0-124