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Posted 30 августа 2024, 09:32

Published 30 августа 2024, 09:32

Modified 30 августа 2024, 09:34

Updated 30 августа 2024, 09:34

Красноярский бизнес может представить товары на выставке в Северной столице

30 августа 2024, 09:32
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Предпринимателей Красноярского края приглашают поучаствовать в 33-й продовольственной выставке «Петерфуд-2024» в Санкт-Петербурге. Расходы по оформлению коллективного стенда, а также по оплате взноса берет на себя центр «Мой бизнес».

Участники самостоятельно оплачивают только проезд, проживание, транспортировку продукции. На выставке соберутся закупщики федеральных и региональных торговых сетей.

«Для участников будет организована специальная программа — Активные Сетевые Продажи. В ее рамках организаторы подведут закупщиков к стенду экспонента буквально за руку для проведения дегустации и переговоров», — рассказали в центре «Мой бизнес».

Подробная информация по ссылке.

В выставке могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Красноярском крае. Подробности на сайте мойбизнес-24.рф

Заявки принимаются до 17.30 10 октября 2024 года в электронном виде, в том числе через цифровую платформу МСП.рф

Дополнительную информацию можно получить в центре «Мой бизнес» по телефону: 8-800-234-0-124

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