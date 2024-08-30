Исключенный из «Единой России» депутат Дюков призвал отправить Логинова в отставку

Posted 30 августа, 01:21
Published 30 августа, 01:21
Modified 30 августа, 03:06
Updated 30 августа, 03:06
27 августа депутата красноярского горсовета Вячеслава Дюкова исключили из фракции «Единой России» — это произошло спустя полгода после его исключения из самой партии.
Вячеслав Дюков заявил, что поводом для его исключения стал пост во «ВКонтакте» о перекрытии улицы Карла Маркса из-за строительства метро. Об этом глава фракции Дмитрий Власов якобы прямо сказал на сессии.
Руководитель фракции «Единой России» в горсовете Дмитрий Власов в разговоре с «Проспектом Мира» сообщил, что причиной исключения Дюкова стало систематическое нарушение партийных норм.
Видеообращение на странице Вячеслава Дюкова в соцсетях появилось утром 30 августа. В своем обращении депутат отмечает, что за последние 2 года качество муниципального управления в Красноярске резко снизилось.
По словам Дюкова, это проявилось во многочисленных промахах администрации города и в нарастающем вале обоснованной критики действий муниципальной власти в самых разных сферах.
Также в видеообращении депутат перечислил «только малую часть претензий, которые можно предъявить» мэру Логинову.
К примеру, Дюков говорит о провале программы дорожного ремонта в Красноярске в этом году по качеству работ и их объему. Использование выделенных из регионального бюджета средств он называет неэффективным.
«Одной из причин провала стали мутные игры мэрии в интересах частного лица для передачи ему АО „Асфальтобетонный завод“, которое почти на 50% принадлежит муниципалитету.
Схематоз осуществляется через прямое препятствование деятельности предприятия, запрет подрядчикам работ по ремонту дорог работать с АБЗ, отказе в передаче земельного участка под монтаж второй очереди завода, приобретенного на торгах у муниципалитета и т. д.
Уникальный завод, реконструированный на средства федерального гранта по проекту „Экология“, который в 9 раз улучшил экологические показатели, может обеспечить 100% потребностей Красноярска в самом высококачественном и дешевом асфальте в городе, приносить несколько сотен миллионов рублей в год в бюджет Красноярска простаивает, Логинову В. А. он не нужен…», — говорит депутат горсовета.
Также Вячеслав Дюков вспомнил о срыве сроков открытия развязки из Пашенного и об уголовных делах, которые за последние годы возбудили против чиновников мэрии Красноярска и подрядчиков городской администрации. В частности, депутат говорит о задержании главы «Промстроя» Ханагяна и бывшего главы САТП Сокирко.
27 июня силовики задержали главу и владельца компании «Промстрой» Декарда Ханагяна и бывшего главу муниципального САТП Дмитрия Сокирку. Их подозревают в картельном сговоре.
По версии следствия, САТП получало госконтракты 2023 года по ремонту дорог на сумму более миллиарда рублей, затем передавало их «Промстрою» как субподрядчику.
Глава Красноярска Владислав Логинов уже комментировал ситуацию. Он заявил, что может оценивать только прошлогодние ремонтные работы, которые были выполнены «эффективно».
Еще одной претензией, которую Дюков предъявляет мэру Логинову, стали «непродуманные действия по противоречивому внедрению механизма КРТ в градостроительную политику администрации города».
«Это привело к резкому росту социальной напряженности в Николаевке и ряде других микрорайонов Красноярска».
В своем обращении Вячеслав Дюков заявил, что решение о ликвидации в октябре 2023 года департамента транспорта и его слиянии с департаментом городского хозяйства лично принял Логинов.
«Это только усугубило и без того сложную ситуацию с общественным транспортом в городе. Кроме того, вопиющий непрофессионализм подчиненных Логинова по созданию новой схемы движения в центре города из-за строительства метротрама и срыв подготовки перекрытия Карла Маркса привел к массовому возмущению горожан в августе 2024 года».
Также депутат горсовета напомнил о том, что глава города не исполнил распоряжение губернатора Михаила Котюкова о введении в администрации города должности вице-мэра по развитию агломерации, который, в частности, должен был курировать и решать проблемы микрорайона «Солнечный».
«Распоряжение вами было дано в августе 2023 года. Год прошел — вице-мэра по этому направлению до сих пор нет.
Уверен, что вы также хорошо проинформированы о стратегических просчетах в работе Логинова и возглавляемой им администрации.
Дальнейшее пребывание Логинова на посту мэра грозит управленческим коллапсом в Красноярске и негативными политическими и социально-экономическими последствиями для всего региона», — резюмировал Вячеслав Дюков.