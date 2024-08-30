Исключенный из «Единой России» депутат Дюков призвал отправить Логинова в отставку

Также Вячеслав Дюков вспомнил о срыве сроков открытия развязки из Пашенного и об уголовных делах, которые за последние годы возбудили против чиновников мэрии Красноярска и подрядчиков городской администрации. В частности, депутат говорит о задержании главы «Промстроя» Ханагяна и бывшего главы САТП Сокирко.