Красноярскому экс-депутату Торгунакову дали 11 лет за присвоение денег дольщиков

Прокурор запрашивал для Торгунакова 11 лет колонии общего режима за злоупотреблении полномочиями (части 1, 2 статьи 201 УК РФ) и присвоении (часть 3 статья 160 УК РФ). Суд приговорил его к 10 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Суд также запретил ему заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях долевого строительства на 2,5 года.