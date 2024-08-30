Красноярскому экс-депутату Торгунакову дали 11 лет за присвоение денег дольщиков

Posted 30 августа, 04:29
Published 30 августа, 04:29
Modified 30 августа, 04:43
Updated 30 августа, 04:43
Заседание по оглашению приговора откладывали — суд решил задержаться в совещательной комнате. Сегодня, 30 августа, Торгунакова подключили по видеосвязи, сам он находится в больнице.
По версии следствия, экс-руководитель «Стройинвеста» тратил деньги дольщиков на цели, не связанные со строительством. Недостроенными квартирами Торгунаков рассчитывался за работы, выполненные на другом объекте. Кроме того, он злоупотреблял полномочиями, подписывая документы на оплату невыполненных работ по возведению домов.
В итоге недостроенными остались два дома на Грунтовой — 308 дольщиков остались без квартир и денег. Сумма причиненного ущерба — больше 600 миллионов рублей.
Сам Торгунаков свою вину не признал и просил суд оправдать его. Он заявил, что совершал сделки «в интересах организаций» и распоряжался «не деньгами дольщиков, а прибылью от коммерческой деятельности по строительству домов».
«Деньги организаций не присваивал, претензий при увольнении к нему не было», — добавили в прокуратуре.
Прокурор запрашивал для Торгунакова 11 лет колонии общего режима за злоупотреблении полномочиями (части 1, 2 статьи 201 УК РФ) и присвоении (часть 3 статья 160 УК РФ). Суд приговорил его к 10 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Суд также запретил ему заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях долевого строительства на 2,5 года.
Иски потерпевших о взыскании с Торгунакова суммы причиненного ущерба удовлетворены. На его имущество наложен арест.