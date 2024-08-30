Красноярцы выстроились в очереди на открытии аналога «Икеи». Смотрим первые отзывы

Posted 30 августа, 09:39
Published 30 августа, 09:39
Modified 1 сентября, 04:19
Updated 1 сентября, 04:19
Магазин площадью 8,5 тысячи квадратных метров разместился на цокольном этаже в ТРЦ «Июнь», где раньше находился гипермаркет «О’кей».
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…», что 30 августа в магазин пришли «сотни» покупателей.
По его наблюдению, в самом гипермаркете не хватает касс, в помещении душно и плохая связь, но сами товары недорогие.
«Те, кто ронял слезинки в мебельных магазинах города на кожаные диваны со стразами и вензелями, возрадуйтесь! Это мебельный нормкор: просто и базово. Сравнения с ИKEA оставим в стороне: за шведами стоит многолетняя философия скандинавского дизайна. А за Hoff стоит идея предложить разумные решения за разумные деньги», — написал Сураев и добавил, что трафик в «Июне» теперь возрастет.
В соцсетях оставляют разные мнения. Некоторые пишут, что «цены как везде» или «совсем не бюджетно». Другие пишут, что в магазине большой выбор и «формат очень похож на „Икею“».