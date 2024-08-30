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Posted 30 августа, 09:39

Published 30 августа, 09:39

Modified 1 сентября, 04:19

Updated 1 сентября, 04:19

Красноярцы выстроились в очереди на открытии аналога «Икеи»

Красноярцы выстроились в очереди на открытии аналога «Икеи». Смотрим первые отзывы

30 августа 2024, 09:39
Фото: t.me/modno15minut

Красноярцы выстроились в очереди на открытии аналога «Икеи»

В Красноярске выстроилась очередь на открытии первого в городе гипермаркета Hoff. Его называют аналогом ушедшей из России шведской компании IKEA.

Магазин площадью 8,5 тысячи квадратных метров разместился на цокольном этаже в ТРЦ «Июнь», где раньше находился гипермаркет «О’кей».

Фото: t.me/modno15minut

Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…», что 30 августа в магазин пришли «сотни» покупателей.

По его наблюдению, в самом гипермаркете не хватает касс, в помещении душно и плохая связь, но сами товары недорогие.

«Те, кто ронял слезинки в мебельных магазинах города на кожаные диваны со стразами и вензелями, возрадуйтесь! Это мебельный нормкор: просто и базово. Сравнения с ИKEA оставим в стороне: за шведами стоит многолетняя философия скандинавского дизайна. А за Hoff стоит идея предложить разумные решения за разумные деньги», — написал Сураев и добавил, что трафик в «Июне» теперь возрастет.

В соцсетях оставляют разные мнения. Некоторые пишут, что «цены как везде» или «совсем не бюджетно». Другие пишут, что в магазине большой выбор и «формат очень похож на „Икею“».

  • В марте 2022 года компания IKEA объявила о приостановке работы в России на фоне СВО. На следующий день магазины закрылись, но сотрудникам сохранили зарплату. Затем компания объявила, что продаст четыре завода на территории России. После распродажи товаров ИКЕА ушла из России. В Красноярске компания так и не открыла свои магазины.
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