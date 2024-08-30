Кто может уволить Логинова? И за что мэров отправляют в отставку

А уже в 2024 году в той же Свердловской области своего кресла лишился глава Пышминского городского округа Виктор Соколов. Причем отставка прошла совсем не гладко — глава находился под следствием по делу о взятке, однако в отставку его отправили только с третьего раза. Решение принимали депутаты муниципальной думы. Сам Соколов вместо депутатского кресла получил место в колонии на ближайшие восемь лет.