Кто может уволить Логинова? И за что мэров отправляют в отставку

Posted 30 августа, 07:18
Published 30 августа, 07:18
Modified 30 августа, 07:35
Updated 30 августа, 07:35
Первым делом обратимся к федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления». Там есть отдельная статья 74.1 — удаление главы муниципального образования в отставку.
Снять мэра может представительный орган муниципального образования — то есть местное самоуправление, в нашем случае это горсовет Красноярска. Кроме того, недавно такими полномочиями наделили губернаторов: они могут отрешить мэра от должности или обратиться к местным депутатам с инициативой об отставке.
«ПМ» запросил комментарий в пресс-службе губернатора Михаила Котюкова.
На первый взгляд, отправлять мэров в отставку в России не принято. Обычно проштрафившийся мэр пишет заявление о досрочном сложении полномочий и заявляет СМИ, что «нашел новую работу».
Однако были случаи, когда мэров гнали из кресел, не скрывая, что со своими обязанностями те не справляются. Наиболее показательным будет случай Вячеслава Старченко — мэра Прокопьевска в Кемеровской области.
Старченко заступил в должность 25 ноября 2021 года, а уже на следующий день его с позором выгнали. Дело в том, что мэр решил с размахом отметить свое назначение банкетом — в то время как Кузбасс носил траур по погибшим рабочим шахты «Листвяжная». Мэром Прокопьевска Старченко пробыл ровно один день.
В том же 2021 году своей должности лишился мэр Семилук Воронежской области Сергей Жеребцов. В отставку его отправил городской совет, депутаты прямо указали — мэр работает неэффективно.
А в 2022 году городской совет депутатов города Алапаевска в Свердловской области лишил должности мэра Сайгида Билалова — за неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения.
Если конкретно, то Билалова обвинили в срыве сроков строительства дома для переселенцев из ветхого жилья, игнорировании обязанности по вывозу снега и чистке дорог и неисполнении решения суда о строительстве очистных сооружений в поселке Асбестовский. В момент увольнения Билалов был на больничном, кабинет освободил уже после выхода на работу.
А уже в 2024 году в той же Свердловской области своего кресла лишился глава Пышминского городского округа Виктор Соколов. Причем отставка прошла совсем не гладко — глава находился под следствием по делу о взятке, однако в отставку его отправили только с третьего раза. Решение принимали депутаты муниципальной думы. Сам Соколов вместо депутатского кресла получил место в колонии на ближайшие восемь лет.
Наконец, еще одним примером может послужить дело главы Вилючинского городского округа Камчатки Сергея Потапова. Его тоже сняли местные депутаты за нарушение антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что сын его заместителя был одним из учредителей строительной фирмы, с которой городской округ заключил контракт. Потапов об этом знал.