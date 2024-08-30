Куда сходить с детьми 1 и 2 сентября в Красноярске? На мыльное шоу, танцы или фокусы

Появилась афиша на День знаний в Красноярске

Когда пройдет торжественная линейка в 2024 году? Куда сходить с ребенком 1 и 2 сентября в Красноярске? «Бобровый лог» Парк «Троя» Детский кинотеатр «Мечта» Проект «Мама, я в кино!» «Роев ручей» ТРЦ «Планета» Парк «Каменка» Что посмотреть? «Луч» «Эпицентр» «Мори Синема» «Киномакс» ГорДК Какая погода будет в Красноярске 1 и 2 сентября?

В Красноярске на День знаний в 2024 году можно бесплатно покататься на канатной дороге, сходить на премьерные показы мультфильмов и посетить множество развлекательных площадок. «Проспект Мира» подготовил афишу праздничных мероприятий.