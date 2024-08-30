Куда сходить с детьми 1 и 2 сентября в Красноярске? На мыльное шоу, танцы или фокусы

Posted 30 августа, 10:00
Published 30 августа, 10:00
Modified 30 августа, 10:02
Updated 30 августа, 10:02
В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому праздничные мероприятия по случаю Дня знаний состоятся в понедельник. 2 сентября в школах пройдут торжественные линейки, официальные мероприятия и классные часы.
Рассказываем, где в городе в честь Дня знаний организуют мероприятия и игры для школьников.
Первого сентября в фан-парке приглашают всех детей (до 17 лет) бесплатно прокатиться на канатной дороге. Важно: несовершеннолетние должны быть со взрослыми.
Один взрослый может сопровождать не больше 3 детей. Билет на подъемник взрослые могут купить в кассе «Бобрового лога» по обычной цене.
В честь Дня знаний в парке состоится праздник для детей. Он пройдет 1 сентября и начнется в 12:00 на главной сцене.
Сначала школьников ждут песни и танцы, потом пройдет выступление фокусника Михаила Гладких и состоится мыльное шоу.
Еще будут мастер-классы и интерактивы, выступление музыкальных групп, шоу-программа от студии детских праздников и многое другое.
1 сентября в 16:00 на детской площадке кинотеатра состоится дискотека с красками холи. Всем желающим советуют прийти в удобной спортивной одежде.
В этот же день в 14:20 можно сходить на мультфильм «Ози: голос джунглей» (6+). Стоимость билетов начинается от 200 рублей.
31 августа состоится закрытие летнего сезона киносеансов под открытым небом. Кинопоказы будут проходить в парках имени 1 мая, Покровский и «Солнечная поляна».
В 17:00 в парке имени 1 Мая стартует развлекательная программа. Гости смогут побывать на фестивале света, магической ярмарке мастеров и площадке с диафильмами. Еще посетителей ждут консольные игры и не только.
В парках «Покровский» и «Солнечная поляна» развлекательные площадки начнут работать в 19:00. Для гостей подготовили мастер-классы, подвижные игры, музыкальные выступления, шоу мыльных пузырей и многое другое.
В 21:00 стартует показ полнометражного мультфильма «Кощей. Похититель невест» (6+).
В зоопарке 1 сентября с 12:00 до 14:30 на площадке возле акватеррариума детей и их родителей ждет развлекательная программа, шоу мыльных пузырей и тематические показательные кормления животных.
2 сентября в «Роевом ручье» в 14:00 стартует детский чемпионат «Нешкольные игры. Большие гонки». В программе мероприятия: большой боулинг, тараканьи бега, метание икры, большой квест, дискотека и другое.
В чемпионате могут участвовать команды школьников от 7 до 12 человек, с 1 по 8 класс. Требуется предварительная запись на чемпионат по телефонам 294-20-20 или 8 902 924 20 20.
В торгово-развлекательном центре День знаний отметят 1 сентября. Развлекательные мероприятия пройдут с 13:00 до 18:00.
Для школьников устроят представления и шоу мыльных пузырей, будут делать аквагрим и фигурки из воздушных шаров.
Еще детей ждут веселые анимационные программы с участием героев из фильмов «Круэлла» и «Щенячий патруль». Также участников ждут конкурсы и викторины, сладкие угощения и призы. Все активности пройдут на 2 этаже в зоне фуд-парка.
1 сентября в парке состоится фестиваль «Аэропикник» (6+). Посетители смогут познакомиться с технологиями и с помощью очков виртуальной реальности посмотреть полет беспилотника.
Для детей будут работать развлекательные площадки, локации с различными играми, конструкторское бюро, где можно будет сделать собственную модель самолета. Начало мероприятия — в 12:00.
В нескольких кинотеатрах Красноярска 1 и 2 сентября состоятся премьерные показы детских мультфильмов.
Два дня подряд в кинотеатре пройдут премьеры известных мультфильмов, на которые можно сходить вместе с детьми.
В 09:20 в среднем зале стартует продолжение известной франшизы — «Гадкий я 4» (6+). В это же время в малом зале начнется сеанс мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» (0+).
В кинотеатре состоятся премьерные показы полнометражных мультфильмов «Лунтик. Возвращение домой» (0+), «Гадкий я 4» (6+).
Кроме того, на День знаний, 1 сентября, в кинотеатре проведут специальный показ второй части мультфильма «Головоломка».
Вместе с детьми можно сходить на премьеру фантастического фильма «Пираты галактики Барракуда» (6+).
Вместе с детьми можно сходить на премьеру анимационных фильмов «Гиганты Ла-Манша» (6+). Сюжет мультфильма расскажет о приключении трех друзей, которые пытаются спасти город от штормового монстра. Монстр был создан злым ученым, который хочет разрушить город и построить парк развлечений.
Также в кинотеатре покажут мультипликационный фильм «Как приручить бизона» (6+). В центре сюжета — Мэри и Том, которые остались без родителей. Они приезжают в Нью-Йорк и начинают свое путешествие по незнакомой стране.
Два дня подряд в 16:50 начнется показ известной анимационной ленты «Мой сосед Тоторо» (6+) Хаяо Миядзаки. Мультфильм повествует о двух сестрах, которые переезжают в деревенский дом и встречают лесных духов.
1 сентября в 14:00 и 18:00 в городском дворце культуры артисты брянского областного ТЮЗа покажут спектакль «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 1 сентября, днем в городе будет +17 градусов, вечером около +11. В этот день осадков не ожидается.
2 сентября в Красноярске днем прогнозируется +15, вечером около +11 градусов. В течение суток возможен небольшой дождь.