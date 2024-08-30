Отставку мэра Красноярска поддержал еще один депутат

Ранее Дюков заявил, что за последние 2 года качество муниципального управления в Красноярске резко снизилось. Он обвинил мэрию в провале программы дорожного ремонта, «непродуманных действиях по противоречивому внедрению механизма КРТ» и других проблемах. В связи с этим он направил обращение к губернатору Михаилу Котюкову и попросил снять Логинова с должности мэра.