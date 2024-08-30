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Posted 30 августа, 06:27

Published 30 августа, 06:27

Modified 30 августа, 07:04

Updated 30 августа, 07:04

Отставку мэра Красноярска поддержал еще один депутат

Отставку мэра Красноярска поддержал еще один депутат

30 августа 2024, 06:27
Фото: Соцсети
Депутат заксобрания Красноярского края Владимир Вахтель поддержал заявление депутата горсовета Вячеслава Дюкова, который призвал отправить в отставку мэра Владислава Логинова.

Ранее Дюков заявил, что за последние 2 года качество муниципального управления в Красноярске резко снизилось. Он обвинил мэрию в провале программы дорожного ремонта, «непродуманных действиях по противоречивому внедрению механизма КРТ» и других проблемах. В связи с этим он направил обращение к губернатору Михаилу Котюкову и попросил снять Логинова с должности мэра.

Вахтель поддержал аргументы Дюкова и привел свои. В их числе: «отсутствие контроля за общественным транспортом», «непонимание проблемы с прокатом электросамокатов», открытие неготовой развязки на Пашенном.

«Открытие развязки на Пашенный. На мой взгляд, тут главная проблема не в срыве сроков, а в сдаче неготового объекта в эксплуатацию. Это может привести к дополнительным тратам бюджетных денег, когда придется перекладывать разбитые нижние слои асфальта».

Парламентарий указал на «наплевательское отношение к культурному наследию», сюда он включил сбитые со зданий в центре «историческую советскую лепнину и барельефы».

«Список можно продолжать бесконечно, уверен, у каждого найдется, чем его дополнить. Только смысл впустую сотрясать воздух? Предлагаю главе красноярского горсовета Наталии Вячеславовне Фирюлиной вынести вопрос об отзыве мэра на рассмотрение депутатов в рамках сессии. В конце-концов, горсовет его выбирал, горсовету за него и отвечать», — подытожил Вахтель.
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