Отставку мэра Красноярска поддержал еще один депутат

Posted 30 августа, 06:27
Published 30 августа, 06:27
Modified 30 августа, 07:04
Updated 30 августа, 07:04
Ранее Дюков заявил, что за последние 2 года качество муниципального управления в Красноярске резко снизилось. Он обвинил мэрию в провале программы дорожного ремонта, «непродуманных действиях по противоречивому внедрению механизма КРТ» и других проблемах. В связи с этим он направил обращение к губернатору Михаилу Котюкову и попросил снять Логинова с должности мэра.
Вахтель поддержал аргументы Дюкова и привел свои. В их числе: «отсутствие контроля за общественным транспортом», «непонимание проблемы с прокатом электросамокатов», открытие неготовой развязки на Пашенном.
«Открытие развязки на Пашенный. На мой взгляд, тут главная проблема не в срыве сроков, а в сдаче неготового объекта в эксплуатацию. Это может привести к дополнительным тратам бюджетных денег, когда придется перекладывать разбитые нижние слои асфальта».
Парламентарий указал на «наплевательское отношение к культурному наследию», сюда он включил сбитые со зданий в центре «историческую советскую лепнину и барельефы».
«Список можно продолжать бесконечно, уверен, у каждого найдется, чем его дополнить. Только смысл впустую сотрясать воздух? Предлагаю главе красноярского горсовета Наталии Вячеславовне Фирюлиной вынести вопрос об отзыве мэра на рассмотрение депутатов в рамках сессии. В конце-концов, горсовет его выбирал, горсовету за него и отвечать», — подытожил Вахтель.