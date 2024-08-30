Панда КрасЖД напомнила перед новым учебным годом о правилах безопасности на путях

Posted 30 августа, 04:05
Published 30 августа, 04:05
Modified 30 августа, 04:07
Updated 30 августа, 04:07
Красноярская железная дорога организовала профилактическую акцию «Даже Панда понимает!». Она прошла в Красноярске на остановке Путепровод возле оборудованного светофорами пешеходного перехода — там фиксируется большое число нарушений. Горожане переходят пути на запрещенный сигнал и зачастую травмируются.
Модератором стала Панда. Большая ростовая кукла жестами предупреждала нарушителей, которые пытались перейти железную дорогу на красный сигнал светофора, об опасности и напоминала: «Переходите пути правильно!». Когда горел зелёный сигнал, Панда приветствовала пешеходов, соблюдающих правила, поднимая им настроение. Каждому пешеходу железнодорожники вручили блокноты с правилами поведения на железной дороге.
Акция «Даже панда понимает!» — не единственное профилактическое мероприятие КрасЖД, направленное на предотвращение травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Такая работа проводится постоянно во взаимодействии с транспортной полицией, органами власти, образовательными учреждениями Красноярского края и Хакасии.
Главной причиной несчастных случаев остается переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом: с января по август 2024 года на объектах магистрали таким образом получили травмы 33 человека. 27 из них — погибли.
КрасЖД напоминает, что движущийся состав быстро не остановить: даже если применяется экстренное торможение, тормозной путь может достигать 1 км.