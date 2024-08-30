Панда КрасЖД напомнила перед новым учебным годом о правилах безопасности на путях

Модератором стала Панда. Большая ростовая кукла жестами предупреждала нарушителей, которые пытались перейти железную дорогу на красный сигнал светофора, об опасности и напоминала: «Переходите пути правильно!». Когда горел зелёный сигнал, Панда приветствовала пешеходов, соблюдающих правила, поднимая им настроение. Каждому пешеходу железнодорожники вручили блокноты с правилами поведения на железной дороге.