Сотрудники БоГЭС творчески отметили День государственного флага

Posted 30 августа, 05:12
Published 30 августа, 05:12
Modified 30 августа, 05:14
Updated 30 августа, 05:14
Победителей выбрали в двух номинациях — лучшая фотография коллектива подразделения и лучшее индивидуальное фото, еще одну лучшую фотографию назвали сами энергетики в ходе зрительского голосования.
Жюри конкурса оценило, как творческий подход к фотосъемкам, так и активность сотрудников различных подразделений станции.
Лучшей была признана фотография Службы мониторинга оборудования: коллектив подразделения проявил фантазию и привлек к съемкам членов семьи, детей. Второе место заняла Производственно-техническая служба, сотрудники которой подготовили самое большое количество фотографий в разных локациях. Третье место получила Служба экономической безопасности и режима: специалисты этого подразделения приняли участие в конкурсе в полном составе, первыми подготовили свои фотографии и подошли к теме конкурса с особым старанием.
Лучшей фотографией в личном зачете стала фотография сотрудника Отдела управления персоналом Ольги Антоненко. Приз зрительских симпатий достался работе «творческой сборной», в состав которой вошли сотрудницы разных подразделений. Эта фотография собрала и несколько тысяч положительных оценок пользователей на страницах участниц и Богучанской ГЭС в социальных сетях.
Флаг России — один из важнейших символов нашей страны. День государственного флага РФ является государственным праздником, он установлен в 1994 году указом президента РФ, и в 2024 году отмечается в тридцатый раз.
В прошлом сотрудники Богучанской ГЭС отмечали праздник торжественным подъемом флага над входом в Служебно-производственный корпус станции, фотосессиями с флагом на рабочих местах и размещением тематических аваторок в социальных сетях.
БоГЭС регулярно проводит творческие и технические конкурсы для школьников города Кодинска и Кежемского района, а также конкурсы для сотрудников станции.
Традиционными стали конкурсы, посвященные дню водных ресурсов, дню энергетика, Всероссийской экологической акции #оБЕРЕГАй и фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
В марте 2024 года прошел фотоконкурс для сотрудников станции, совместно с Кежемским историко-этнографическим музеем им. Ю. С. Кулаковой был организован квест-конкурс для школьников «Живая вода 2024», а в июне — конкурс афиш и видео-роликов «Айда на оБЕРЕГАй».