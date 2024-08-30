Сотрудники БоГЭС творчески отметили День государственного флага

Лучшей была признана фотография Службы мониторинга оборудования: коллектив подразделения проявил фантазию и привлек к съемкам членов семьи, детей. Второе место заняла Производственно-техническая служба, сотрудники которой подготовили самое большое количество фотографий в разных локациях. Третье место получила Служба экономической безопасности и режима: специалисты этого подразделения приняли участие в конкурсе в полном составе, первыми подготовили свои фотографии и подошли к теме конкурса с особым старанием.