«Тучи сгустились»: насколько реальна отставка Логинова? Что говорят эксперты

Posted 30 августа, 09:11
Published 30 августа, 09:11
Modified 30 августа, 11:06
Updated 30 августа, 11:06
Таким мнением поделился бывший чиновник мэрии Красноярска, а ныне политический эксперт Алексей Аксютенко. В своем канале он предполагает, что первым высказавший идею об отставке Логинова депутат горсовета Вячеслав Дюков вполне может сформировать новую оппозицию в городской власти. Однако, добавил Аксютенко, эта оппозиция может оказаться показной.
«Если бы Дюкова не исключили из фракции, то публичного требования отставки Логинова с высокой долей вероятности не случилось бы. В рамках фракции Дюкову можно было бы дать свободный микрофон, где он бы выпускал пар, а в публичное пространство выходили бы отредактированные сигналы, — пишет эксперт. — Есть мнение, что таким образом Пономаренко формирует новую оппозицию, чтобы перед выборами 2026 года показать свою незаменимость. Это вполне рабочая гипотеза. Но есть небольшие замечания. Сложившаяся ситуация может стоить карьеры мэру города Владиславу Логинову и наносит ущерб партии „Единая Россия“, которую в крае возглавляет губернатор Михаил Котюков. Если принять как данность, что Пономаренко понимает, что Логинова уже не спасти, а Котюков не планирует работать до конца губернаторского срока, то стратегия вполне рабочая».
Вице-губернатора Сергея Пономаренко считается серым кардиналом политики Красноярского края. В красноярской власти он с 1997 года, а с 2002 года непрерывно работает в аппарате Красноярского края.
Политолог Александр Чернявский, однако, считает выступления Дюкова и других против мэра достаточно закономерными. В разговоре с «ПМ» политолог отметил, что информационная кампания против Логинова длится уже давно.
«Если мы вспомним присутствие Владислава Анатольевича в информационном поле в последние годы, то его достаточно жестко мочили еще когда он был на посту первого заместителя [прошлого мэра Сергея] Еремина. Этой истории минимум несколько лет. Другой вопрос, что к ней подключаются все новые участники. Что касается Дюкова, то он не скрывал своего критического настроя не столько к Логинову, сколько вообще к работе администрации Красноярска. Надо признать, что часть из этих претензий достаточно обоснована», — отметил Чернявский.
По мнению политолога, обращение Дюкова к губернатору Михаилу Котюкову с просьбой снять Логинова стало некой суммой всех его предыдущих высказываний. Более того, мэра долгое время критикуют и другие депутаты.
«Если посмотреть критику за последние месяцы, то можно вспомнить июньскую сессию Заксобрания, где деятельность мэрии в части реализации КРТ жестко критиковал ряд депутатов, в том числе из „Единой России“. Тот же Илья Зайцев раз в неделю отмечается критическими постами не в пользу мэрии. Депутат от ЛДПР [Алексей] Бойков тоже выступал с заявлениями о необходимости создать комиссию по проекту „схематозов“ мэрии. В этом плане Дюков не выглядит одиноким борцом против мэрии».
Парламент отказал Алексею Бойкову в создании рабочей группы по расследованию «схематозов» мэрии. Депутат предлагал тщательно изучить информацию о нарушениях мэрии в сферах градостроительства, закупок, выполнении контрактов и предоставлении жилых участков.
Однако экспертно-правовое управление ЗС ответило, что предложение Бойкова о создании такой рабочей группы якобы лишено конкретики, а учитывая перечисленные сферы деятельности — якобы трудно будет собрать экспертный совет под эту рабочую группу.
Однако Александр Чернявский не исключает возможность политического заказа против действующего мэра. Противников у Владислава Логинова хватает.
«У него есть последовательные оппоненты, последовательные противники, которые его атакуют. Если честно, мне о заговоре против мэра не известно, однако можно логически предположить, что должность мэра главного города края всегда, начиная еще со времен Петра Ивановича [Пимашкова] была предметом вожделения многих кланов и определенных политических групп. Почему нет? Может быть. Однако имена назвать сложно — заказчики публичной критики предпочитают оставаться в тени».
По мнению политолога, депутаты горсовета решать вопрос об отставке Логинова не будут, хотя это в их компетенции. Для этого так или иначе понадобится согласование с федеральным центром.
«Я думаю, что если человеку говорят о том, что нужно уйти, с какого-то высокого уровня, то как правило они сами пишут заявление об отставке. Безусловно в такой теме необходимо согласование с федеральным центром, как минимум эти вещи согласовываются с администрацией президента. Не знаю в процентах какова вероятность отставки Логинова, но то, что над ним сгустились тучи — видно невооруженным взглядом».
Что касается того, чем закончится эта история для разных участников, то Чернявский считает так:
«Вячеслав Дюков планирует снова уехать в зону СВО в качестве врача. В политике он продолжает делать то, что делал — в „Единой России“ он немного сдерживал себя, сейчас его вообще ничего не держит. Тема с Логиновым довольно сложная, все зависит от губернатора и мнения федерального центра. Сложно сказать, какие у него перспективы остаться. Но в целом, этот эпизод взбодрил нашу пресную политическую жизнь».