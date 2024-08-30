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Posted 30 августа, 09:30

Published 30 августа, 09:30

Modified 30 августа, 10:06

Updated 30 августа, 10:06

В часть домов Красноярска досрочно вернут горячую воду

В часть домов Красноярска досрочно вернут горячую воду

30 августа 2024, 09:30
Фото: 1MI
В Красноярске жителям больше тысячи домов досрочно вернут горячую воду.

В СГК сообщили, что после проведения гидравлических испытаний они готовы вернуть горячую воду. 30 августа с 14:00 воду возвращают по следующим адресам:

Левый берег

  • переулок Казарменный, 8
  • переулок Короткий, 3а/1
  • переулок Речной, 1, 3
  • проспект Мира, 25, 25/2, 27, 29, 33, 34, 35, 35/2, 35/3, 36, 37, 37г, 37д, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49а, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 59, 60, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75ст1, 75 ст2, 76, 76Б, 78, 79, 79а, 80, 80а, 81, 81г, 82, 82к8, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 91а, 91г, 93, 94, 94г, 96, 98, 98а, 98а/1, 99, 100, 101, 102, 102а, 103, 104, 105, 105а, 105б, 105д, 106, 108, 110, 112, 118
  • улица Ады Лебедевой, 14, 18, 20, 22, 26, 26ст1, 31, 47, 49, 64, 64а, 66, 78, 80, 82, 84, 86, 89, 91, 93В, 98, 101а, 107, 107Б, 109, 115, 116, 117, 141, 147а, 150, 152
  • улица Бограда, 5, 12, 13, 15, 26, 65, 66, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 97, 101, 106, 105, 107, 108, 114, 116, 118, 128
  • улица Брянская, 23, 63а, 79, 140, 140а
  • улица Вейнбаума, 15, 15 к1, 24в, 26, 32
  • улица Горького, 1, 2, 3, 3а, 3к, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 23ст1, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 40, 53, 57, 57/1, 59, 61а
  • улица Декабристов, 1г, 4, 5, 6, 12, 22, 23, 30, 30а, 32, 36, 38, 40, 45, 45, 49
  • улица Дзержинского, 1, 6, 12, 14, 18, 26
  • улица Диктатуры Пролетариата, 5, 6, 10, 11, 12, 12а, 18, 20, 23, 31, 32, 32а, 34, 35, 39, 40, 40а,
  • улица Дубровинского, 1, 43, 58, 62, 62а, 70, 72, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 100, 104, 106, 110, 110 ст1,
  • улица Железнодорожников, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 18Б, 18В, 19, 20, 20а, 20Б, 20г, 20д, 21, 22, 22а, 22д, 24, 24а, 24г, 26, 26а, 28, 30, 32
  • улица Заводская, 1, 2, 2а, 4, 6, 14, 14/1, 18 ст9, 18а
  • улица Карла Маркса, 34, 34Б, 38, 40к2, 42, 42 ст2, 42/1, 44, 44а, 44г, 47, 48, 49, 52, 56, 56а, 58, 60а, 62, 73а, 75, 75а, 78 кА, 78 к Б, 80, 88, 90, 92 93, 93а, 95, 95 к1, 96, 96/1, 100, 102, 102а, 103, 104, 108, 114, 118, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 133а, 135, 137, 137а, 139, 141, 147, 149, 155, 155а, 157, 157а,
  • улица Качинская, 58г, 62, 64, 65
  • улица Кирова, 2, 6, 8, 10, 11, 13, 23, 23а, 24, 25, 26, 33, 37, 40, 43, 45
  • улица Коммунистическая, 1
  • улица Конституции Ссср, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
  • улица Красная площадь, 1, 3а, 7, 9а
  • улица Красной Армии, 3, 7, 9/11, 10, 10 к3, 10 ст5, 12, 14, 15, 16а, 18, 19, 20, 20а, 22, 28, 36, 38
  • улица Красной Гвардии, 21, 23, 24
  • улица Ленина, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 35 ст2, 35 ст3, 36, 37, 38, 41, 43, 43а, 46, 49, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74 ст2, 74г ст1, 76 ст1, 79, 80, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 111, 112, 113, 113 ст1, 113а, 114, 115, 116, 117, 118, 118а, 120, 121, 122, 123, 123а, 123д, 125, 127, 129, 133, 135
  • улица Лиды Прушинской, 2, 5а
  • улица Ломоносова, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 14, 16, 18, 19
  • улица Маерчака, 2, 2а, 4, 4 ст1, 6, 8, 8 ст2, 8 ст7, 8 ст9, 10, 18, 18а, 18в, 18г, 38, 40, 40а, 42, 48, 48/9, 57, 57 ст1, 107, 105г, 109л, 69г
  • улица Марковского, 7, 9, 9а, 19, 21, 25, 33, 36, 41, 43, 43а, 45, 45/1, 47, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 70, 70а, 72, 78, 79, 80, 81, 86, 88, 102, 106
  • улица Обороны, 2а, 3, 16, 21а
  • улица Озерная, 30Б, 30/6, 41
  • улица Охраны Труда, 1, 1а/1, 1а/5, 1а/6, 3, 12, 20, 20 стр1
  • улица Парижской Коммуны, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 25, 25а, 30, 31, 33, 40, 41, 42, 42а, 44, 46а,
  • улица Перенсона, 1, 2, 4, 5а, 7, 9, 20, 23, 23а, 29, 33
  • улица Профсоюзов, 14
  • улица Республики, 17, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 49, 49а, 51, 51 ст1, 66, 72, 72В, 72В ст5, 72В ст 1
  • улица Робеспьера, 1а, 2, 2а, 4, 19, 23, 25, 34
  • улица Северная, 8, 9, 10
  • улица Северо-енисейская, 33, 40, 42, 44, 44а, 44г, 46, 46а, 46Б, 48, 48а, 50, 50а, 50Д, 52
  • улица Сурикова, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20а, 26/2, 28, 35, 36, 40, 42, 45, 47, 53, 54В, 65, 67
  • улица Урицкого, 31, 33, 38, 39, 41, 47, 49, 50, 51, 52, 61, 94, 98, 100, 106, 108, 111, 115, 120, 121, 121 ст 1, 123, 124, 124Б, 125, 125а, 129
  • улица Щетинкина, 1
  • улица Комбайностроителей, 2, 8а
  • улица Калинина, 3, 1а, 1б, 3в, 5в, 5б, 4, 6, 2а, 2, 2б, 2в, 1г, 8

Правый берег

  • улица 60 лет Октября 101, 101а, 103, 103 стр. 1, 105, 109, 109г, 107, 111а, 111а ст1, 111а ст4, 111а/5, 113, 117, 117а, 119, 119а, 119д, 119 с1, 119с2, 120а, 120 ст1, 121 ст1, 121, 121а, 122, 122/1, 124а, 126, 126а, 128
  • улица Академика Вавилова 1, 1Б, 1В, 1а, 1а/1, 1г, 1 ст1, 1 ст2, 1 ст10, 1 ст51, 1 ст61, 1 ст39, 1 ст42, 1 ст46, 1 ст48, 1 ст50, 1 ст 54, 2/1, 2/6, 2а/1, 2а/2, 2а/16, 2а/15, 2а ст2, 2а ст 20, 2а ст33, 2а ст12/13, 2Б, 2д, 2д ст1, 2д ст12, 2ж, 2 ст1, 2 ст3, 2/3, 10,
  • улица Александра Матросова 1, 1а, 3, 5, 5а, 5Б, 7, 7а, 9, 9а, 9Б, 11,15, 15/1, 19, 21, 23, 25, 30, 30а, 30и, 30к, 30у, 30л ст3, 30л ст4, 30л ст6, 30л ст7, 30л ст11, 30 л ст 13, 30 л ст14, 30 л ст 15, 30л ст21/2, 30т, 30/1, 30/2, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/11, 30л ст1, 30л ст5, 30л ст21, 30 ст60, 30 ст68, 30 ст83, 32, 34, 36, 40, 41, 41а, 101а,
  • Проспект Красноярский Рабочий 115, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 125а, 127, 127а, 129, 129а, 131, 133, 133а, 135, 135а, 135 ст1, 135 ст2, 137, 137а, 139, 139а, 141, 143а, 145, 147, 149, 150 ст11, 150а, 150ж, 151, 152, 153, 154, 154/1, 154/2, 155, 156, 156а, 157, 159, 160, 160/1, 160/46, 160 ст1, 160 ст4, 160 ст41, 160е, 160е/2, 161а, 162, 165Б, 160и, 161, 163, 164, 165, 165а, 165г, 166, 167, 167а, 168а, 168/1, 169, 170, 170а, 171, 172, 173, 173а, 173Б, 175, 175а, 177, 177а, 179, 179а, 180, 181, 182, 183, 184, 184а, 185, 183а, 185а, 187, 189, 191, 191а, 193, 193а, 195,197, 199, 199 к1
  • улица Капитанская 6, 8, 10, 12, 14, 16
  • улица Кольцевая 1, 1а, 1Б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10Б, 11, 12, 12а, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30
  • улица Королёва 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4г, 4г к2, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7Б, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 10 ст 1, 11, 11/2, 12, 13, 14,
  • улица Навигационная 4, 5, 7
  • Остров Отдыха 6, 10, 10/1, 11г, 12, 15, 15а, 15д, 15/1, 15/2, 15/4, 19, 19/3
  • улица Парусная 3, 7, 8, 9, 10, 12, 16 стр,
  • улица Побежимова 44а, 46а
  • улица Семафорная 108, 233, 235, 235а, 237, 239, 239а, 241, 241а, 243, 243а, 245, 245а, 247а, 247Б, 247д, 251, 255, 257, 259, 261, 261/1, 261г/3, 261д,
  • улица Столбовая 73
  • бульвар Экзюпери 17
  • Южная набережная 6, 10, 12, 14
  • улица Регатная 1, 2
  • улица Мусоргского 19с1
  • улица Лесопильщиков 171с2

Ранее горячую воду вернули жителям 112 домов.

Воду отключили в четырех районах с 22 до 31 августа. СГК сообщают, что жители обращаются к ним с вопросами о досрочной подаче воды. Однако энергетики заявляют, что «заранее сказать об этом невозможно».

#Владислав Савончик#Красноярск#Горячая вода#Водоснабжение#СГК#Отключение воды
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