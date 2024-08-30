В часть домов Красноярска досрочно вернут горячую воду

Posted 30 августа, 09:30
Published 30 августа, 09:30
Modified 30 августа, 10:06
Updated 30 августа, 10:06
В СГК сообщили, что после проведения гидравлических испытаний они готовы вернуть горячую воду. 30 августа с 14:00 воду возвращают по следующим адресам:
Ранее горячую воду вернули жителям 112 домов.
Воду отключили в четырех районах с 22 до 31 августа. СГК сообщают, что жители обращаются к ним с вопросами о досрочной подаче воды. Однако энергетики заявляют, что «заранее сказать об этом невозможно».