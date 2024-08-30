В ГАИ выступили против возвращения парковки на Мира

Posted 30 августа, 02:34
Published 30 августа, 02:34
Modified 2 сентября, 06:29
Updated 2 сентября, 06:29
В Красноярске в ночь с 9 на 10 августа движение по Карла Маркса перекрыли на четырёх участках. Проспект Мира стал односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны — парковку на этом участке запретили.
20 августа начальник отдела управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Роман Васильев заявил, что на некоторых участках на Мира по левой стороне могут снова разрешить парковаться.
Начальник краевой Госавтоинспекции Андрей Сиротинин выступил против возвращения парковки на проспекте Мира.
В эфире радиостанции «Красноярск Главный» Сиротинин отметил, что слышал о предложении по возвращению автомобильной парковки на проспекте Мира.
Однако, говорит глава краевой Госавтоинспекции, это только усугубит ситуацию на дорогах в центре города.
«Сейчас на Мира выделенная полоса для автобусов с правой стороны, остальные 3 полосы для движения автомобилей. На сегодняшний день нет там возможности сделать парковку», — сказал Сиротинин.