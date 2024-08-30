prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа, 02:34

Published 30 августа, 02:34

Modified 2 сентября, 06:29

Updated 2 сентября, 06:29

В ГАИ выступили против возвращения парковки на Мира

В ГАИ выступили против возвращения парковки на Мира

30 августа 2024, 02:34
Фото: prmira.ru
Сюжет
Строительство метро
В Красноярске не планируют в ближайшее время возвращать автомобильную парковку на проспекте Мира. Об этом заявили в краевой Госавтоинспекции.

В Красноярске в ночь с 9 на 10 августа движение по Карла Маркса перекрыли на четырёх участках. Проспект Мира стал односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны — парковку на этом участке запретили.

20 августа начальник отдела управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Роман Васильев заявил, что на некоторых участках на Мира по левой стороне могут снова разрешить парковаться.

Начальник краевой Госавтоинспекции Андрей Сиротинин выступил против возвращения парковки на проспекте Мира.

В эфире радиостанции «Красноярск Главный» Сиротинин отметил, что слышал о предложении по возвращению автомобильной парковки на проспекте Мира.

Однако, говорит глава краевой Госавтоинспекции, это только усугубит ситуацию на дорогах в центре города.

«Сейчас на Мира выделенная полоса для автобусов с правой стороны, остальные 3 полосы для движения автомобилей. На сегодняшний день нет там возможности сделать парковку», — сказал Сиротинин.
Читайте также:
Мэрия: пробки на Коммунальном мосту не достигли критических значений и уже снизилисьМэрия ответила ГАИ на критику перекрытий в центре. Что говорят?Почему на перекрытых из-за метро участках в центре нет активных работ? Объясняет ЦТЛ
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Метро#Строительство метро#ГИБДД#Пробки#Проспект Мира#Парковка#Автомобили
Подпишитесь
Популярное