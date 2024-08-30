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Posted 30 августа, 11:20

Published 30 августа, 11:20

Modified 30 августа, 12:05

Updated 30 августа, 12:05

Под Красноярском упал легкомоторный самолет

Под Красноярском упал легкомоторный самолет

30 августа 2024, 11:20
Фото: prmira.ru
В Березовском районе Красноярского края около аэродрома Кузнецово упал небольшой самолет.

По данным источников «ПМ», у «Аэропракта А-22» отказал двигатель, поэтому он совершил вынужденную посадку вне полосы. На борту был один пилот, который совершал учебно-тренировочный полет, он не пострадал.

Фото: prmira.ru

В транспортной прокуратуре сообщили, что самолет рухнул под Красноярском около 18:00 во время выполнения частного полета. Воздушное судно получило повреждения. Обстоятельства и причины проишествия устанавливаются. Проводится проверка.

#Владислав Савончик#Красноярск#Самолет#Авиакатастрофа
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