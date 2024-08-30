Под Красноярском упал легкомоторный самолет

Posted 30 августа, 11:20
Published 30 августа, 11:20
Modified 30 августа, 12:05
Updated 30 августа, 12:05
По данным источников «ПМ», у «Аэропракта А-22» отказал двигатель, поэтому он совершил вынужденную посадку вне полосы. На борту был один пилот, который совершал учебно-тренировочный полет, он не пострадал.
В транспортной прокуратуре сообщили, что самолет рухнул под Красноярском около 18:00 во время выполнения частного полета. Воздушное судно получило повреждения. Обстоятельства и причины проишествия устанавливаются. Проводится проверка.