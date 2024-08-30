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Posted 30 августа, 02:58

Published 30 августа, 02:58

Modified 30 августа, 02:58

Updated 30 августа, 02:58

В Красноярске за 230 миллионов продают здание бывшего завода «Пикра»

В Красноярске за 230 миллионов продают здание бывшего завода «Пикра»

30 августа 2024, 02:58
Фото: avito.ru
В Красноярске снова пытаются продать здание бывшего пивоваренного завода «Пикра». Объявление появилось на портале «Авито».

В 2021 году бизнес-комплекс выставили на продажу. За него просили 210 миллионов рублей.

Фото: avito.ru

В объявлении указано, что на продажу выставлено офисное здание бизнес-центра «Пикра». Его площадь составляет 7 900 квадратных метров.

Здание расположено в Свердловском районе на улице 60 лет Октября, 90.

Судя по данным 2gis, в бизнес-центре расположено несколько организация, включая студию детского танца, службу аварийных комиссаров, бассейн и столовую.

Возле здания находится парковка на 50 мест.

Завод «Пикра» прекратил свою работу в 2015 году. Закрытие объяснили падением пивного рынка из-за высоких налогов и запретов на реализацию алкоголя.

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