В Красноярске за 230 миллионов продают здание бывшего завода «Пикра»

Posted 30 августа, 02:58
Published 30 августа, 02:58
Modified 30 августа, 02:58
Updated 30 августа, 02:58
В объявлении указано, что на продажу выставлено офисное здание бизнес-центра «Пикра». Его площадь составляет 7 900 квадратных метров.
Здание расположено в Свердловском районе на улице 60 лет Октября, 90.
Судя по данным 2gis, в бизнес-центре расположено несколько организация, включая студию детского танца, службу аварийных комиссаров, бассейн и столовую.
Возле здания находится парковка на 50 мест.
Завод «Пикра» прекратил свою работу в 2015 году. Закрытие объяснили падением пивного рынка из-за высоких налогов и запретов на реализацию алкоголя.