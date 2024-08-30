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Posted 30 августа, 03:41

Published 30 августа, 03:41

Modified 30 августа, 11:09

Updated 30 августа, 11:09

В Красноярске запустят новый трамвай от Энергетиков до КрасТЭЦ

В Красноярске запустят новый трамвай от Энергетиков до КрасТЭЦ

30 августа 2024, 03:41
Фото: prmira.ru
На правом берегу Красноярска запустят новый трамвайный маршрут. Он соединит микрорайон Энергетики и КрасТЭЦ.

Депутат горсовета Иван Петров на своей странице в соцсетях анонсировал запуск нового трамвайного маршрута №2 «КрасТЭЦ — пос. Энергетиков».

По словам Петрова, трамвай планируют запустить по маршруту с 1 января 2025 года. Первое время на маршруте будет задействовано 5 трамваев. Однако, если потребуется, то власти увеличат их количество.

«Более 500 жителей Ленинского и Кировского района поддержали своей подписью эту инициативу. Благодаря вашей активной позиции этот трамвайный маршрут появится в нашем городе», — написал депутат.

Планируется, что трамваи №2 «КрасТЭЦ — пос. Энергетиков» будут курсировать по Волжской, Мичурина и Красрабу.

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