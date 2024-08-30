В Красноярске запустят новый трамвай от Энергетиков до КрасТЭЦ

Posted 30 августа, 03:41
Published 30 августа, 03:41
Modified 30 августа, 11:09
Updated 30 августа, 11:09
Депутат горсовета Иван Петров на своей странице в соцсетях анонсировал запуск нового трамвайного маршрута №2 «КрасТЭЦ — пос. Энергетиков».
По словам Петрова, трамвай планируют запустить по маршруту с 1 января 2025 года. Первое время на маршруте будет задействовано 5 трамваев. Однако, если потребуется, то власти увеличат их количество.
«Более 500 жителей Ленинского и Кировского района поддержали своей подписью эту инициативу. Благодаря вашей активной позиции этот трамвайный маршрут появится в нашем городе», — написал депутат.
Планируется, что трамваи №2 «КрасТЭЦ — пос. Энергетиков» будут курсировать по Волжской, Мичурина и Красрабу.