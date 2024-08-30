В Красноярском крае больше 30 человек подхватили паразитов от собак и почвы

Чтобы не заболеть токсокарозом, нужно тщательно мыть зелень, овощи, ягоды и фрукты, мыть руки перед едой, после посещения туалета, после контакта с почвой и собаками. Кроме этого, стоит проводить дегельминтизацию питомце.