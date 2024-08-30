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Posted 30 августа, 03:42

Published 30 августа, 03:42

Modified 30 августа, 11:09

Updated 30 августа, 11:09

В Красноярском крае больше 30 человек подхватили паразитов от собак и почвы

В Красноярском крае больше 30 человек подхватили паразитов от собак и почвы

30 августа 2024, 03:42
Фото: 1MI
В Красноярском крае с начала года 34 человека заболели токсокарозом. Из них шесть — дети.

Токсокароз — паразитарное заболевание, которое поражает внутренние органы человека. Болезнь передается после контакта с собаками, при работе с землей на огороде без перчаток, а также при несоблюдении личной гигиены. Для заболевания характерны — зуд, лихорадка, высыпания, приступообразный кашель.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что динамика заражения падает — в прошлом году инфекцию подхватили 49 человек.

Чтобы не заболеть токсокарозом, нужно тщательно мыть зелень, овощи, ягоды и фрукты, мыть руки перед едой, после посещения туалета, после контакта с почвой и собаками. Кроме этого, стоит проводить дегельминтизацию питомце.

  • Раннее мы рассказывали, сколько жителей края подхватили паразитов от рыб.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Собаки#Роспотребнадзор#Паразиты#Почва
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