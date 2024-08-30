В Красноярском крае больше 30 человек подхватили паразитов от собак и почвы

Posted 30 августа, 03:42
Published 30 августа, 03:42
Modified 30 августа, 11:09
Updated 30 августа, 11:09
Токсокароз — паразитарное заболевание, которое поражает внутренние органы человека. Болезнь передается после контакта с собаками, при работе с землей на огороде без перчаток, а также при несоблюдении личной гигиены. Для заболевания характерны — зуд, лихорадка, высыпания, приступообразный кашель.
В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что динамика заражения падает — в прошлом году инфекцию подхватили 49 человек.
Чтобы не заболеть токсокарозом, нужно тщательно мыть зелень, овощи, ягоды и фрукты, мыть руки перед едой, после посещения туалета, после контакта с почвой и собаками. Кроме этого, стоит проводить дегельминтизацию питомце.