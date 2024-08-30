В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием МЧС. Один человек погиб

Posted 30 августа, 04:54
Published 30 августа, 04:54
Modified 30 августа, 04:55
Updated 30 августа, 04:55
Все произошло на 918 километре трассы P-255 «Сибирь». По данным Госавтоинспекции, водитель Toyota Ractis выехал на встречку и столкнулся со служебным автомобилем МЧС.
В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, 3 пассажиров служебной машины МЧС госпитализировали в больницу.
«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции заявили, что пока не установлено, ехали ли сотрудники МЧС на вызов или нет.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.