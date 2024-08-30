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Posted 30 августа, 04:54

Published 30 августа, 04:54

Modified 30 августа, 04:55

Updated 30 августа, 04:55

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием автомобиля МЧС

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием МЧС. Один человек погиб

30 августа 2024, 04:54
Фото: t.me/mvd_24

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием автомобиля МЧС

Сегодня, 30 августа, в Красноярском крае в Уярском районе произошла смертельная авария с участием автомобиля МЧС.

Все произошло на 918 километре трассы P-255 «Сибирь». По данным Госавтоинспекции, водитель Toyota Ractis выехал на встречку и столкнулся со служебным автомобилем МЧС.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, 3 пассажиров служебной машины МЧС госпитализировали в больницу.

Фото: t.me/mvd_24

«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции заявили, что пока не установлено, ехали ли сотрудники МЧС на вызов или нет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярский край#МЧС#ГИБДД#Уярский район#Погибший
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