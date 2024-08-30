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Posted 30 августа, 11:36

Published 30 августа, 11:36

Modified 30 августа, 12:03

Updated 30 августа, 12:03

В правительстве края рассмотрят обращение Дюкова об отставке мэра Красноярска

В правительстве края рассмотрят обращение Дюкова об отставке мэра Красноярска

30 августа 2024, 11:36
Фото: Правительство Красноярского края
Депутат горсовета Вячеслав Дюков направил обращение к губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову и попросил отправить мэра Красноярска Владислава Логинова в отставку. В региональном правительстве пообещали рассмотреть заявление.
«Обращение гражданина Дюкова будет рассмотрено в установленном законом порядке», — заявили «Проспекту Мира» в пресс-службе правительства.
Заявление Вячеслава Дюкова адресованное губернаторуЗаявление Вячеслава Дюкова адресованное губернатору
Заявление Вячеслава Дюкова адресованное губернатору Заявление Вячеслава Дюкова адресованное губернатору
Заявление Вячеслава Дюкова адресованное губернатору

Вслед за Дюковым отставку Логинова поддержали и депутаты краевого парламента: Алексей Бойков и Владимир Вахтель. На этот счет высказались и эксперты. По их мнению, скандал вокруг мэра отразится на аппарате губернатора и депутатах.

«ПМ» обратился за комментарием в пресс-службу мэрии, однако ответ пока не получил.

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