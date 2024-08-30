В правительстве края рассмотрят обращение Дюкова об отставке мэра Красноярска

Posted 30 августа, 11:36
Published 30 августа, 11:36
Modified 30 августа, 12:03
Updated 30 августа, 12:03
«Обращение гражданина Дюкова будет рассмотрено в установленном законом порядке», — заявили «Проспекту Мира» в пресс-службе правительства.
Вслед за Дюковым отставку Логинова поддержали и депутаты краевого парламента: Алексей Бойков и Владимир Вахтель. На этот счет высказались и эксперты. По их мнению, скандал вокруг мэра отразится на аппарате губернатора и депутатах.
«ПМ» обратился за комментарием в пресс-службу мэрии, однако ответ пока не получил.