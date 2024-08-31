9-балльные пробки ожидают Красноярск в начале сентября

Posted 31 августа, 05:53
Published 31 августа, 05:53
Modified 31 августа, 06:20
Updated 31 августа, 06:20
По данным управления дорог, с начала августа число машин в городе увеличилось на 40-50%. С понедельника 2 сентября нагрузку на дороги добавит общественный транспорт, который переходит на зимний режим работы — на маршрутах в целом будут работать на 10% больше машин, и их количество будет увеличиваться до конца сентября.
Кроме этого, завершается дачный сезон, оканчивается сезон отпусков и каникул. Также в городе продолжаются дорожные ремонты, идет подготовка к отопительному сезону, серьезно изменена схема движения в центре.
В администрации предупреждают, что пробки преимущественно будут в центральной части Красноярска, а также в Советском, Свердловском и Октябрьском районах. Среди традиционно сложных в плане заторов участков: Коммунальный мост, улицы Вейнбаума, Высотная, Копылова, Караульная, Партизана Железняка, Лесопарковая проспекты Свободный, Красраб и другие.