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Posted 31 августа, 05:53

Published 31 августа, 05:53

Modified 31 августа, 06:20

Updated 31 августа, 06:20

9-балльные пробки ожидают Красноярск в начале сентября

9-балльные пробки ожидают Красноярск в начале сентября

31 августа 2024, 05:53
Фото: prmira.ru
Красноярск в начале сентября встанет в девятибалльные заторы, предупреждают в мэрии.

По данным управления дорог, с начала августа число машин в городе увеличилось на 40-50%. С понедельника 2 сентября нагрузку на дороги добавит общественный транспорт, который переходит на зимний режим работы — на маршрутах в целом будут работать на 10% больше машин, и их количество будет увеличиваться до конца сентября.

Кроме этого, завершается дачный сезон, оканчивается сезон отпусков и каникул. Также в городе продолжаются дорожные ремонты, идет подготовка к отопительному сезону, серьезно изменена схема движения в центре.

В администрации предупреждают, что пробки преимущественно будут в центральной части Красноярска, а также в Советском, Свердловском и Октябрьском районах. Среди традиционно сложных в плане заторов участков: Коммунальный мост, улицы Вейнбаума, Высотная, Копылова, Караульная, Партизана Железняка, Лесопарковая проспекты Свободный, Красраб и другие.

  • В Красноярске почти на месяц частично перекроют улицу Ленина. В СГК сообщили, что на этом участке проведут срочный ремонт теплотрассы.
  • движение по Карла Маркса перекрыли на четырёх участках из-за строительства метро. Проспект Мира стал односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны до 2026 года. Из-за этого в центре города и на Коммунальном мосту стали образоваваться пробки.
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