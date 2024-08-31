9-балльные пробки ожидают Красноярск в начале сентября

По данным управления дорог, с начала августа число машин в городе увеличилось на 40-50%. С понедельника 2 сентября нагрузку на дороги добавит общественный транспорт, который переходит на зимний режим работы — на маршрутах в целом будут работать на 10% больше машин, и их количество будет увеличиваться до конца сентября.