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Posted 31 августа, 07:01

Published 31 августа, 07:01

Modified 1 сентября, 04:25

Updated 1 сентября, 04:25

В Красноярске парковку ТЦ «Комсомолл» сделают платной

В Красноярске парковку ТЦ «Комсомолл» сделают платной

31 августа 2024, 07:01
Фото: prmira.ru
В сентябре возле красноярского ТРЦ «КомсоМОЛЛ» ограничат парковку — ее оставят бесплатной только для посетителей торгового центра.

Как сообщает радиостанция «Красноярск главный», на территории торгового центра устанавливают парковочную систему — там уже поставили стойки для шлагбаумов. При этом для посетителей парковка останется бесплатной, обещают в ТЦ.

«Парковочная система поможет посетителям торгового центра комфортнее совершать покупки и проводить время у нас, без труда находить парковочные места. Принцип работы такой системы довольно прост и будет стандартным для нашего города».

Представили ТЦ пока не раскрыли, как будет действовать система, и сообщили, что расскажут подробности позже, когда урегулируют технические моменты.

Ограничить парковку хотят из-за сотрудников соседних офисных зданий, которые с самого утра занимают большинство мест на стоянке.

  • В апреле этого года администрация ТЦ приняла решение ставить на парковке по утрам охранников, которые в зависимости от цели пускали или не пускали водителей.
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#Владислав Савончик#Город#Красноярск#Парковка#ТРЦ#Торговый центр#Комсомолл
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