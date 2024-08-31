В Красноярске парковку ТЦ «Комсомолл» сделают платной

Posted 31 августа, 07:01
Published 31 августа, 07:01
Modified 1 сентября, 04:25
Updated 1 сентября, 04:25
Как сообщает радиостанция «Красноярск главный», на территории торгового центра устанавливают парковочную систему — там уже поставили стойки для шлагбаумов. При этом для посетителей парковка останется бесплатной, обещают в ТЦ.
«Парковочная система поможет посетителям торгового центра комфортнее совершать покупки и проводить время у нас, без труда находить парковочные места. Принцип работы такой системы довольно прост и будет стандартным для нашего города».
Представили ТЦ пока не раскрыли, как будет действовать система, и сообщили, что расскажут подробности позже, когда урегулируют технические моменты.
Ограничить парковку хотят из-за сотрудников соседних офисных зданий, которые с самого утра занимают большинство мест на стоянке.