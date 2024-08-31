Красноярцы второй день выстраиваются в очереди у аналога «Икеи»

Posted 31 августа, 08:34
Published 31 августа, 08:34
Modified 31 августа, 10:12
Updated 31 августа, 10:12
ТВК сообщает, что на выезде из ТРЦ «Июнь», где разместился гипермаркет, образовались пробки. При этом заторы образовались как на парковке, так и у касс магазинов.
Судя по камерам видеонаблюдения, на территории ТЦ занята практически вся парковка.
Пользователи 2gis оставляют впечатления о гипермаркете. В последнем отзыве посетительница пожаловалась на медленную работу терминалов оплаты и очереди у касс.
«Очень неоднозначное впечатление. Пока запомнились только минусы: нет связи, духота, медленно работающие терминалы безналичной оплаты, в следствие чего толпы на кассах».
Похожие комментарий оставили и вчера, 30 августа.
«Работает всего один день, конечно, много недочетов, но в основном это на кассах, нет прохода для людей без покупок, душновато, МТС плохо ловит. Директора, наверное, и сами не ожидали такого наплыва в первый день — целый день много народа. „Июнь“ давно такого количества не видел».
«4 кассы для такого большого магазина? Равняйтесь на „Леруа“, никогда такого бардака не было там. Очень узкие проходы. Душно. Мало мебели и товаров для декора
„Сегодня посетили данный магазин. Ассортимент хороший, цены разные. Пока много минусов в плане организации. На кассах толпы народа, 40 минут отстояли. Сотовая связь не ловит. Кондиционеров нет, духота. Кассы общие и для покупки мебели, и для мелких покупок“.
Ранее мы рассказывали, какие впечатление были у первых посетителей 30 августа.