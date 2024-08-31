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Posted 31 августа, 08:34

Published 31 августа, 08:34

Modified 31 августа, 10:12

Updated 31 августа, 10:12

Красноярцы второй день выстраиваются в очереди у аналога «Икеи»

Красноярцы второй день выстраиваются в очереди у аналога «Икеи»

31 августа 2024, 08:34
Фото: 2gis
В Красноярске 30 августа открылся первой в городе Hoff — его называют аналогом ушедшей из России шведской компании IKEA. Во второй день работы гипермаркета на кассах снова собралась толпа покупателей.

ТВК сообщает, что на выезде из ТРЦ «Июнь», где разместился гипермаркет, образовались пробки. При этом заторы образовались как на парковке, так и у касс магазинов.

Видео: ТВК.

Судя по камерам видеонаблюдения, на территории ТЦ занята практически вся парковка.

Стрелками указан выезд с ТЦСтрелками указан выезд с ТЦ
Стрелками указан выезд с ТЦ

Пользователи 2gis оставляют впечатления о гипермаркете. В последнем отзыве посетительница пожаловалась на медленную работу терминалов оплаты и очереди у касс.

«Очень неоднозначное впечатление. Пока запомнились только минусы: нет связи, духота, медленно работающие терминалы безналичной оплаты, в следствие чего толпы на кассах».

Похожие комментарий оставили и вчера, 30 августа.

«Работает всего один день, конечно, много недочетов, но в основном это на кассах, нет прохода для людей без покупок, душновато, МТС плохо ловит. Директора, наверное, и сами не ожидали такого наплыва в первый день — целый день много народа. „Июнь“ давно такого количества не видел».
«4 кассы для такого большого магазина? Равняйтесь на „Леруа“, никогда такого бардака не было там. Очень узкие проходы. Душно. Мало мебели и товаров для декора
„Сегодня посетили данный магазин. Ассортимент хороший, цены разные. Пока много минусов в плане организации. На кассах толпы народа, 40 минут отстояли. Сотовая связь не ловит. Кондиционеров нет, духота. Кассы общие и для покупки мебели, и для мелких покупок“.

Ранее мы рассказывали, какие впечатление были у первых посетителей 30 августа.

  • В марте 2022 года компания IKEA объявила о приостановке работы в России на фоне СВО. На следующий день магазины закрылись, но сотрудникам сохранили зарплату. Затем компания объявила, что продаст четыре завода на территории России. После распродажи товаров ИКЕА ушла из России.
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