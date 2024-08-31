На многострадальной развязке из Пашенного положили последний слой асфальта

Развязку открыли утром 1 августа — как уточняли в мэрии, пока это «технический проезд». На развязке нет тротуаров и освещения. До этого движение по развязке обещали открыть 31 июля. Такой срок в апреле 2024 года называл Логинов — о том, что проезд к этому времени будет техническим, тогда не сообщалось.