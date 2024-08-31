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Posted 31 августа, 11:26

Published 31 августа, 11:26

Modified 1 сентября, 04:27

Updated 1 сентября, 04:27

На многострадальной развязке из Пашенного положили последний слой асфальта

На многострадальной развязке из Пашенного положили последний слой асфальта

31 августа 2024, 11:26
Фото: Мэрия Красноярска
В Красноярске на развязке из Пашенного в Тихие Зори закончили укладывать последний слой асфальта. Теперь рабочие будут благоустраивать территорию вдоль дороги.

Развязку открыли утром 1 августа — как уточняли в мэрии, пока это «технический проезд». На развязке нет тротуаров и освещения. До этого движение по развязке обещали открыть 31 июля. Такой срок в апреле 2024 года называл Логинов — о том, что проезд к этому времени будет техническим, тогда не сообщалось.

Изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.

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#Владислав Савончик#Авто#Красноярск#Дорога#Рабочие#Асфальт
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