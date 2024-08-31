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Posted 31 августа, 02:16

Published 31 августа, 02:16

Modified 31 августа, 02:29

Updated 31 августа, 02:29

Сосновоборец просил у шестиклассницы интимные фото за деньги. Его жестко задержали

Сосновоборец просил у шестиклассницы интимные фото за деньги. Его жестко задержали

31 августа 2024, 02:16
Фото: «Рабочий» / 1MI
В Сосновоборске Красноярского края мужчина под именем «Шава» писал в мессенджере шестикласснице. Он просил ребенка скинуть интимные фото и обещал заплатить.

Об инциденте сообщила сосновоборская газета «Рабочий» со ссылкой на местных полицейских. Мама ребенка узнала, что неизвестный просит у ее дочери фотографии, и обратилась к правоохранителям. Под контролем сотрудников она стала переписываться от лица ребенка и согласилась на встречу.

23-летний мужчина пришел в назначенное место. Там его и задержали полицейские. Свои действия он пояснил тем, что хотел познакомиться и погулять.

На допросе, мужчина сказал, что это не первый случай, когда он переписывался с малолетними девочкам и предлагал «встретиться» им за деньги. Он признался, что сам скидывал интимный материал и просил интимные фотографии у детей.

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