Сосновоборец просил у шестиклассницы интимные фото за деньги. Его жестко задержали

Posted 31 августа, 02:16
Published 31 августа, 02:16
Modified 31 августа, 02:29
Updated 31 августа, 02:29
Об инциденте сообщила сосновоборская газета «Рабочий» со ссылкой на местных полицейских. Мама ребенка узнала, что неизвестный просит у ее дочери фотографии, и обратилась к правоохранителям. Под контролем сотрудников она стала переписываться от лица ребенка и согласилась на встречу.
23-летний мужчина пришел в назначенное место. Там его и задержали полицейские. Свои действия он пояснил тем, что хотел познакомиться и погулять.
На допросе, мужчина сказал, что это не первый случай, когда он переписывался с малолетними девочкам и предлагал «встретиться» им за деньги. Он признался, что сам скидывал интимный материал и просил интимные фотографии у детей.