В часть домов Красноярска не вернулась горячая вода. Люди массово жалуются

В компании заметили, что при подаче горячей воды обнаружены дефекты на теплосетях, поэтому на улицах Крупская, Борьбы, Новая Заря, Мечникова в течение дня не будет горячей воды, пока ведется ремонт. По отсутствию воды на Свердловской и Лесников энергетики разбираются в причинах.