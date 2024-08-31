В часть домов Красноярска не вернулась горячая вода. Люди массово жалуются

Posted 31 августа, 04:13
Published 31 августа, 04:13
Modified 31 августа, 06:26
Updated 31 августа, 06:26
Жалобы жители стали оставлять в комментариях под постами телеграм-канала «СГК Красноярский край». На некоторые вопросы представители компании ответили.
«Сколько вот раз просили не ставить включение воды на выходные дни, так как УК не работают и всем всё равно, а люди сидят в итоге без воды, без отопления до рабочих дней», — написал красноярец.
«На открытие задвижек было 2 рабочих дня. Все УК получили информацию об этом. Времени на эту работу было достаточно», — ответили представители СГК.
В СГК сообщили, что в несколько домов пришлось изменить схему подачи горячей воды, поэтому вода может быть недостаточно горячей. Но энергетики обещают, что в течение трех дней всех переведут на обычный режим и сделают перерасчет.
«Ряд домов по улицам Ангарская, Красномосковская, Ладо Кецховели, Новосибирская, Свободный, Тимирязева, Толстого, Яковлева, 8 марта, Мечникова, Демьяна Бедного, Омская, Первых пионеров, 3-я Пионеров подключены по обратному трубопроводу. Это значит, что в домах могут быть снижены параметры. Если в этих зданиях закрытая система горячего водоснабжения, УК необходимо перейти на открытую. Эти рекомендации им направлены вчера.
В новых домах, как на Бограда, Карамзина, Ярыгинской и Навигационной, мкрн. Тихие Зори подключённых по тупиковой схеме, УК необходимо выполнить перенастройку оборудования в подвалах домов».
Запуск систем по Железнодорожному и Октябрьскому районам сегодня продолжается в течение дня.
В компании заметили, что при подаче горячей воды обнаружены дефекты на теплосетях, поэтому на улицах Крупская, Борьбы, Новая Заря, Мечникова в течение дня не будет горячей воды, пока ведется ремонт. По отсутствию воды на Свердловской и Лесников энергетики разбираются в причинах.
Как сообщили в СГК, некоторые УК не открыли задвижки, поэтому в части домов нет горячей воды.
«При запуске обнаружено, что в ряде домов управляющая компания, несмотря на уведомления, не открыла входную арматуру. Ряд зданий, которые могут получать ресурсы в настоящее время по этой причине остаются без горячей воды. Такие дома есть во всех районах контура ТЭЦ-2 в Октябрьском, Железнодорожном, Свердловском и Центральном районах».