В Красноярске часть школьников будет учиться в третью смену

По данным прокуратуры, школы в Красноярске переполнены на 20%. В 2023 году ведомство засудило мэрию Красноярска за нехватку школ — по данным прокурора, больше всего учреждений не хватает в микрорайонах Солнечный, Серебряный, Покровский, Ботанический, Южный берег и Академгородок. В итоге мэрию обязали за три года создать 13 684 дополнительных места в школах и детсадах в этих территориях.