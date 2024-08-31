В Красноярске часть школьников будет учиться в третью смену

Posted 31 августа, 07:34
Published 31 августа, 07:34
Modified 3 сентября, 16:53
Updated 3 сентября, 16:53
Об этом рассказали ТВК родители школьников. Школа № 70 на Аэровокзальной была закрыта на ремонт. В 2023-м ее обещали открыть в 2025-м, теперь сроки сдвинулись до 2027-го. Сейчас родителям приходится возить детей в другие школы.
Также на реконструкцию закрыли школу №76. Теперь дети будут учиться в других учреждениях не только во вторую, но и в третью смену, рассказали родители журналистам.
«Школа учит в три смены. Из-за одной школы, которая второй год на ремонте! Это просто кошмар»
«Школа №76 на ремонте, теперь второй год школы под одной крышей. Уроки сокращенные. Самое печальное, за прошедший год даже не приступили к ремонту закрытой школы», — цитируют возмущенных родителей ТВК.
По данным прокуратуры, школы в Красноярске переполнены на 20%. В 2023 году ведомство засудило мэрию Красноярска за нехватку школ — по данным прокурора, больше всего учреждений не хватает в микрорайонах Солнечный, Серебряный, Покровский, Ботанический, Южный берег и Академгородок. В итоге мэрию обязали за три года создать 13 684 дополнительных места в школах и детсадах в этих территориях.