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Posted 31 августа, 10:26

Published 31 августа, 10:26

Modified 1 сентября, 05:51

Updated 1 сентября, 05:51

В Красноярске дом затопило после возвращения горячей воды

В Красноярске дом затопило после возвращения горячей воды

31 августа 2024, 10:26
Фото: prmira.ru
В Красноярске 31 августа после масштабного отключения горячую воду начали возвращать в дома. В одном из них, на Ярыгинской набережной, вода затопила больше двух этажей.

В квартире на 11 этаже, где проходил ремонт, оставили открытым кран. Сегодня около 11:00 воду начали возвращать (к счастью, она сначала была холодной). Вода пролилась на пол жилья и затопила всю квартиру, далее просочилась на несколько этажей вниз.

Затопило больше двух этажей: с 11 как минимум девятого. Хозяева квартиры узнали о произошедшем от соседей и приехали на место. По рассказу, они перекрыли кран и закрылись от людей.

Видео: prmira.ru. Квартира соседей нижнего этажа

Горячей воды не было с 22 августа. Сегодня горячую воду не удалось вернуть во все дома. В СГК сообщали о возникновении проблем, из-за которых часть домов пока может получать менее теплую воду, а некоторые пока остаются вообще без нее.

#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Ремонт#Горячая вода#Соседи#Отключение#Затопление
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