В Красноярске дом затопило после возвращения горячей воды

Posted 31 августа, 10:26
Published 31 августа, 10:26
Modified 1 сентября, 05:51
Updated 1 сентября, 05:51
В квартире на 11 этаже, где проходил ремонт, оставили открытым кран. Сегодня около 11:00 воду начали возвращать (к счастью, она сначала была холодной). Вода пролилась на пол жилья и затопила всю квартиру, далее просочилась на несколько этажей вниз.
Затопило больше двух этажей: с 11 как минимум девятого. Хозяева квартиры узнали о произошедшем от соседей и приехали на место. По рассказу, они перекрыли кран и закрылись от людей.
Горячей воды не было с 22 августа. Сегодня горячую воду не удалось вернуть во все дома. В СГК сообщали о возникновении проблем, из-за которых часть домов пока может получать менее теплую воду, а некоторые пока остаются вообще без нее.