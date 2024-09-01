Как подготовить ребенка к школе? И как помочь ему справиться со стрессом?

Posted 1 сентября, 06:32
Published 1 сентября, 06:32
Modified 3 сентября, 07:09
Updated 3 сентября, 07:09
Врач-инфекционист научного центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний минздрава Мария Ласеева рассказала, как укрепить иммунитет.
Чтобы дети меньше болели, родителям советуют напомнить детям о правилах гигиены. Например, стоит напомнить, что важно мыть руки после прогулки, туалета и перед едой. Лучше не делиться едой и есть каждому свое.
При себе лучше иметь влажные салфетки или платки. Рекомендуют регулярно проходить медосмотры и вакцинировать ребенка от инфекционных заболеваний.
Важно, чтобы у ребенка был здоровый перекус: фрукты, йогурты, орехи, бутылка воды или несладкого морса.
Дома советуют регулярно делать влажную уборку, чистить кондиционеры и увлажнители воздуха, если они есть.
Большое значение имеет и психологическая поддержка ребенка. Специалист советует не ругать детей за оценки и создавать дома комфортную обстановку.
«Стресс часто выступает провоцирующим фактором многих заболеваний и может приводить к снижению устойчивости организма к инфекциям, особенно у детей в период формирования иммунитета. Поэтому так важно создать в семье благожелательную атмосферу, оказывать ребенку психологическую поддержку, помогать плавно после каникул войти в учебный процесс, не повышать голос и не ругать за оценки», — рассказала врач.
Бороться со стрессом помогает правильный режим: это прогулки, занятия спортом, активные игры вместо гаджетов, восьмичасовой сон.
Консультативный психолог ВСК Анна Власова рассказала, что младшеклассникам стоит постепенно погружаться в учебный процесс: лучше заранее перестроить режим сна, собрать портфель и пообщаться со школьными друзьями. Можно создать приятные ритуалы в школьные будни: это может быть вкусный завтрак или любимая музыка по пути в школу.
С подростками можно поговорить о планах на учебный год. Можно спросить старшеклассника, какие предметы его интересуют и какие он ставит цели перед собой. Если подросток испытывает сильный стресс или тревожность от возвращения в школу, можно обратиться к психологу. Еще можно найти увлечение для школьника, чтобы занять его свободное время и снять напряжение.
Лучше позволить подростку самому планировать свой день и принимать решения, психолог советует не контролировать каждый его шаг.
Уменьшить стресс и тревожность помогут регулярные физические нагрузки. Это могут быть игры, прогулки или специальные техники по глубокому дыханию, медитации, йоге.
Стоит помнить, что поведение родителей сильно влияет на психологическое состояние ребенка. Взрослым не стоит давить на ребенка, требовать от него идеального поведения и отличных оценок.