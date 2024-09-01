Как подготовить ребенка к школе? И как помочь ему справиться со стрессом?

С подростками можно поговорить о планах на учебный год. Можно спросить старшеклассника, какие предметы его интересуют и какие он ставит цели перед собой. Если подросток испытывает сильный стресс или тревожность от возвращения в школу, можно обратиться к психологу. Еще можно найти увлечение для школьника, чтобы занять его свободное время и снять напряжение.