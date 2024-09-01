Как уехать на такси 2 сентября в Красноярске

Posted 1 сентября, 05:11
Published 1 сентября, 05:11
Modified 3 сентября, 16:39
Updated 3 сентября, 16:39
В этот день у школьников и студентов начнется новый учебный год. В учреждениях пройдут праздничные линейки. Сервис «Максим» решил рассказать, что нужно учесть тем, кто в этот день собирается в учебные заведения и по другим делам на такси.
Для планирования поездки советуют учитывать загруженность такси. День знаний выпадает на понедельник. В будни жители, которые собираются на работу, начинают заказывать такси с 6:30. Загруженность обычно длится до 8:30. После этого водители станут свободнее. Следующий час пик придется с 12:00 до 13:00.
Сервис отмечает, что в первый учебный день обычно поступает на 30% больше заказов. Время ожидания машины увеличивается, поэтому оформлять заказ лучше на 20–30 минут раньше. Или можно заказать такси на конкретное время заранее, например, с вечера.