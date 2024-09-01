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Posted 1 сентября, 05:11

Published 1 сентября, 05:11

Modified 3 сентября, 16:39

Updated 3 сентября, 16:39

Красноярцам рассказали, как лучше заказывать такси 2 сентября в Красноярске

Как уехать на такси 2 сентября в Красноярске

1 сентября 2024, 05:11
Фото: prmira.ru

Красноярцам рассказали, как лучше заказывать такси 2 сентября в Красноярске

Красноярцам дали совет, как лучше заказывать такси 2 сентября.

В этот день у школьников и студентов начнется новый учебный год. В учреждениях пройдут праздничные линейки. Сервис «Максим» решил рассказать, что нужно учесть тем, кто в этот день собирается в учебные заведения и по другим делам на такси.

Для планирования поездки советуют учитывать загруженность такси. День знаний выпадает на понедельник. В будни жители, которые собираются на работу, начинают заказывать такси с 6:30. Загруженность обычно длится до 8:30. После этого водители станут свободнее. Следующий час пик придется с 12:00 до 13:00.

Сервис отмечает, что в первый учебный день обычно поступает на 30% больше заказов. Время ожидания машины увеличивается, поэтому оформлять заказ лучше на 20–30 минут раньше. Или можно заказать такси на конкретное время заранее, например, с вечера.

  • 1 и 2 сентября в Красноярске пройдет много развлекательных мероприятий для детей. Можно покататься на канатной дороге, посмотреть выступления фокусника, потанцевать на дискотеке, понаблюдать, как кормят животных в зоопарке, сходить на мультфильмы и так далее.
  • Перед началом нового учебного года «Проспект Мира» посмотрел, в каких районах Красноярска жители чаще всего жалуются на нехватку школ. В топ попали Ботанический, Южный берег и еще три микрорайона.
  • Некоторым ученикам из-за закрытых на ремонт школ придется учиться в три смены.
  • Осенью 2023 года прокуратура засудила мэрию Красноярска из-за недостаточного количества школ в городе и обязала создать 13 684 дополнительных места в школах и детских садах в определенных территориях.
  • А осенью 2024 года меняется закон о такси. По мнению эксперта, это может привести к дефициту водителей и повышению цен на поездки.
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