Красноярка снимает репортажи о жуткой мусорке во дворе, но горы мусора только растут

Жительница по имени Елена записала несколько видео в своем дворе на Кольцевой, 16 и рассказала «Проспекту Мира», что у них нет освещения, а вокруг мусорной площадки образовались гигантские горы мусора, которые лежат с июня и только «увеличиваются».