prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 сентября, 13:52

Published 1 сентября, 13:52

Modified 3 сентября, 08:06

Updated 3 сентября, 08:06

Красноярка снимает репортажи о жуткой мусорке во дворе, но горы мусора только растут

Красноярка снимает репортажи о жуткой мусорке во дворе, но горы мусора только растут

1 сентября 2024, 13:52
Фото: prmira.ru
Красноярка пожаловалась на проблемы в своем дворе.

Жительница по имени Елена записала несколько видео в своем дворе на Кольцевой, 16 и рассказала «Проспекту Мира», что у них нет освещения, а вокруг мусорной площадки образовались гигантские горы мусора, которые лежат с июня и только «увеличиваются».

Женщина заявила, что подойти к бакам и выбросить туда мусор невозможно, потому что возле них «лужи вперемешку с раздавленными крысами или голубями». Люди выбрасывают мусор рядом.

Видео: prmira.ru. конец июня
Видео: prmira.ru. конец августа
«Помойка такая, что крысы уже свою территорию защищают, пройти невозможно. Вонь, грязь! Мусор гниет все лето. Рядом еще снесли у людей гаражи — теперь там свалка всего чего только можно. Это просто какой-то ужас! Управляющая компания с себя ответственность сбрасывает, говоря, что не обязаны никому отвечать на вопросы. В квартирах стоит ужасная вонь от этой мусорки», — рассказала Елена.

«ПМ» спросил жительницу о выброшенном мусоре рядом с баками. Она ответила, что иногда мусор вываливается из переполненных баков, а затем люди выбрасывают его возле. Мусоровоз очищает контейнеры, а территория вокруг остается в отходах.

Елена говорит, что жители обращались в администрацию Свердловского района, УК «Покровские ворота» и прокуратуру, но решить проблему не удается.

Обновление (2 сентября): Елена сообщила, что после жалоб и обращения в СМИ свалку начали разбирать. Жительница поздравила всех соседей с «таким праздником» и записала новое видео.

Видео: prmira.ru. 2 сентября
Читайте также:
Красноярцы пожаловались на крыс и переполненные мусорки в центре городаДвор на Свердловской завален мусором, хотя контейнеры стоят пустые«Все загажено»: отдыхающие оставляют после себя горы мусора на берегах МаныВ красноярских Белых росах коммунальщики достали «мусорного монстра»
#Видео#Общество#Мусор#Двор#УК#Жалоба
Подпишитесь
Популярное