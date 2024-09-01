Красноярка снимает репортажи о жуткой мусорке во дворе, но горы мусора только растут

Posted 1 сентября, 13:52
Published 1 сентября, 13:52
Modified 3 сентября, 08:06
Updated 3 сентября, 08:06
Жительница по имени Елена записала несколько видео в своем дворе на Кольцевой, 16 и рассказала «Проспекту Мира», что у них нет освещения, а вокруг мусорной площадки образовались гигантские горы мусора, которые лежат с июня и только «увеличиваются».
Женщина заявила, что подойти к бакам и выбросить туда мусор невозможно, потому что возле них «лужи вперемешку с раздавленными крысами или голубями». Люди выбрасывают мусор рядом.
«Помойка такая, что крысы уже свою территорию защищают, пройти невозможно. Вонь, грязь! Мусор гниет все лето. Рядом еще снесли у людей гаражи — теперь там свалка всего чего только можно. Это просто какой-то ужас! Управляющая компания с себя ответственность сбрасывает, говоря, что не обязаны никому отвечать на вопросы. В квартирах стоит ужасная вонь от этой мусорки», — рассказала Елена.
«ПМ» спросил жительницу о выброшенном мусоре рядом с баками. Она ответила, что иногда мусор вываливается из переполненных баков, а затем люди выбрасывают его возле. Мусоровоз очищает контейнеры, а территория вокруг остается в отходах.
Елена говорит, что жители обращались в администрацию Свердловского района, УК «Покровские ворота» и прокуратуру, но решить проблему не удается.
Обновление (2 сентября): Елена сообщила, что после жалоб и обращения в СМИ свалку начали разбирать. Жительница поздравила всех соседей с «таким праздником» и записала новое видео.