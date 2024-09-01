Красноярка уволилась, чтобы похудеть. Она исхудала до 40 кг и попала в больницу

Posted 1 сентября, 12:02
Published 1 сентября, 12:02
Modified 3 сентября, 07:34
Updated 3 сентября, 07:34
Врач-гастроэнтеролог ФМБА Галина Шенина сообщила, что к ней на прием вместе с мамой пришла девушка. Пациентка плохо соображала и отвечала заторможено.
Мама рассказала врачу, что ее дочь перестала работать и «занялась внешним видом». Девушка начала худеть и почти ничего не ела.
В момент приема девушка весила 42 килограмма при росте 165 сантиметров.
В сутки она выпивала чашку кофе и съедала один огурец и одно яйцо. Галина Шенина поняла, что пациентка использует что-то еще, и стала говорить с ней. Выяснилось, что девушка пьет мочегонное — сначала по одной таблетке в сутки, потом по десять, потом до 30 таблеток в сути.
При таком приеме таблеток мочевыделительная система отказывается работать самостоятельно. Девушку решили госпитализировать на скорой. Она долго восстанавливалась.
Гастроэнтеролог пояснила, что худеть стоит, если заметно увеличился живот, если стали малы привычные вещи, если стало сложнее ходить, появились одышка и боль в суставах. Можно рассчитать индекс массы тела.
Если человек решил похудеть, то делать это нужно правильно. Во-первых, в рацион стоит включать углеводы. На завтрак и обед можно есть гречку, амарант, киноа, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Во-вторых, в рационе должно быть много клетчатки, особенно зелени. Нужно не забывать и про белок: курица, красное мясо, нежирная рыба.
Стоит отказаться от сдобы, тортов, мороженого, полуфабрикатов, сосисок, колбас, пельменей, маринованных овощей. Хлеб нужно заменить на цельнозерновой, желательно бездрожжевой — не более 250 граммов в сутки. Лучше выбирать прозрачные супы на птице или овощные бульоны без зажарки.
Можно есть горький шоколад с содержанием какао не менее 72%. Пару раз в неделю можно есть зефир, мармелад, пастилу и мед. В первой половине дня разрешается съесть 1-2 фрукта.
Врач отметила, что так вырабатываются правильные пищевые привычки, следовать которым со временем будет несложно.
Нельзя полностью отказываться от пищи. Во время голодания страдают внутренние органы, организм начинает задерживать воду, обменные процессы замедляются, кровь густеет, нарушается пищеварение. Все это может привести к серьезным последствиям. И ни в коем случае нельзя принимать лекарства, которые не были назначены врачом.