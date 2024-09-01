Красноярка уволилась, чтобы похудеть. Она исхудала до 40 кг и попала в больницу

В сутки она выпивала чашку кофе и съедала один огурец и одно яйцо. Галина Шенина поняла, что пациентка использует что-то еще, и стала говорить с ней. Выяснилось, что девушка пьет мочегонное — сначала по одной таблетке в сутки, потом по десять, потом до 30 таблеток в сути.