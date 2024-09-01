Парень с мачете ранил прохожего в голову и угрожал полиции. В него стреляли

Posted 1 сентября, 09:53
Published 1 сентября, 09:53
Modified 3 сентября, 07:18
Updated 3 сентября, 07:18
Нападение произошло 31 августа около 22:00 в доме на улице Лауреатов.
По версии следствия, 21-летний парень встретил на лестничной площадке дома незнакомого 20-летнего молодого человека и без причины нанес ему один удар мачете в область головы. Пострадавший смог убежать и позвонил в органы. На место выехала полиция.
По данным полиции и СК, напавший, выйдя из подъезда, начал размахивать мачете и угрожать полицейским. Сообщается, что сотрудники полиции пять раз выстрелили в воздух для предупреждения, но напавший проигнорировал это — и ему выстрелили в ногу. Его жизни сейчас ничего не угрожает.
В соцсетях опубликовали кадры с места.
Сейчас против парня возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Он помещен в психоневрологический диспансер. Парень не имеет работы, до этого не был судим.
У него в квартире нашли пакет с веществом белого цвета. Что это, покажет экспертиза.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь.