Парень с мачете ранил прохожего в голову и угрожал полиции. В него стреляли

По данным полиции и СК, напавший, выйдя из подъезда, начал размахивать мачете и угрожать полицейским. Сообщается, что сотрудники полиции пять раз выстрелили в воздух для предупреждения, но напавший проигнорировал это — и ему выстрелили в ногу. Его жизни сейчас ничего не угрожает.