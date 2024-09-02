Автообщественники поддержали отставку мэра Красноярска из-за проблем с дорогами

Posted 2 сентября, 09:49
Published 2 сентября, 09:49
Modified 2 сентября, 10:39
Updated 2 сентября, 10:39
С заявлением выступил председатель красноярского регионального общественного движения автовладельцев (КРОДА) Егор Фролов. От лица общественников он заявил, что присоединяется к заявлению депутата горсовета Вячеслава Дюкова, который попросил губернатора Михаила Котюкова отправить мэра Логинова в отставку, потому что тот, по мнению заявителя, не справляется с обязанностями.
Фролов упомянул, что асфальтобетонный завод находится в предбанкротном состоянии, прибыль муниципального «Специализированного автотранспортного предприятия» (САТП) сократилась на 63% при доходах в 3,8 млрд рублей, а экс-глава предприятия находится под следствием.
Фролов заявил о «лоббизме» Логинова, когда тот, еще будучи вице-мэром, якобы продвигал применение реагентов на дорогах, из-за чего, по мнению общественника, спецтехника города вышла из строя, и этой зимой Красноярск погряз в снегу.
Отдельно общественник упомянул провальный ямочный ремонт, отсутствие разметки на дорогах и сбои в работе светофоров.
«ПМ» запросит комментарий в мэрии.