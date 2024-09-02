Автообщественники поддержали отставку мэра Красноярска из-за проблем с дорогами

С заявлением выступил председатель красноярского регионального общественного движения автовладельцев (КРОДА) Егор Фролов. От лица общественников он заявил, что присоединяется к заявлению депутата горсовета Вячеслава Дюкова, который попросил губернатора Михаила Котюкова отправить мэра Логинова в отставку, потому что тот, по мнению заявителя, не справляется с обязанностями.