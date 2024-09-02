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Posted 2 сентября, 09:49

Published 2 сентября, 09:49

Modified 2 сентября, 10:39

Updated 2 сентября, 10:39

Автообщественники поддержали отставку мэра Красноярска из-за проблем с дорогами

Автообщественники поддержали отставку мэра Красноярска из-за проблем с дорогами

2 сентября 2024, 09:49
Фото: t.me/krsk_loginov
Общественники краевого движения автовладельцев заявили о проблемах с дорогами и присоединились к заявлению об отставки мэра Красноярска Владислава Логинова.

С заявлением выступил председатель красноярского регионального общественного движения автовладельцев (КРОДА) Егор Фролов. От лица общественников он заявил, что присоединяется к заявлению депутата горсовета Вячеслава Дюкова, который попросил губернатора Михаила Котюкова отправить мэра Логинова в отставку, потому что тот, по мнению заявителя, не справляется с обязанностями.

Фролов упомянул, что асфальтобетонный завод находится в предбанкротном состоянии, прибыль муниципального «Специализированного автотранспортного предприятия» (САТП) сократилась на 63% при доходах в 3,8 млрд рублей, а экс-глава предприятия находится под следствием.

Фролов заявил о «лоббизме» Логинова, когда тот, еще будучи вице-мэром, якобы продвигал применение реагентов на дорогах, из-за чего, по мнению общественника, спецтехника города вышла из строя, и этой зимой Красноярск погряз в снегу.

Отдельно общественник упомянул провальный ямочный ремонт, отсутствие разметки на дорогах и сбои в работе светофоров.

«ПМ» запросит комментарий в мэрии.

  • Ранее депутат Дюков обвинил мэрию в простаивании асфальтобетонного завода и срыве дорожного ремонта. Он подал обращение к прокурору и в ФСБ.
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