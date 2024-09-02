prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 09:46

Published 2 сентября, 09:46

Modified 2 сентября, 12:33

Updated 2 сентября, 12:33

340 мигрантов задержали в Ленинском районе Красноярска

340 мигрантов задержали в Ленинском районе Красноярска

2 сентября 2024, 09:46
Фото: СК Красноярского края
В Ленинском районе Красноярска силовики устроили облаву. В полицию доставили 423 человека, из них 340 — иностранцы.

Как заявили в СК, поводом стало расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки должностному лицу. Сообщается, что иностранец хотел получить гражданство РФ за взятку — он с приятелем предложил деньги врио начальника одного из отделов полиции.

Облаву проводили СК, ФСБ, МВД, Росгвардия, Роспотребнадзор и сотрудники пункта отбора на военную службу.

Видео: СК Красноярского края.

Ранее СК начал проверку из-за информации о мигрантах в Ленинском районе, якобы из-за которых местным жителям приходится переезжать оттуда.

Читайте также:
Мигрантам в Красноярском крае запретили таксовать и продавать алкогольБольше 120 мигрантов задержали со спецназом в теплицах под КрасноярскомВ крае сделали справочник для мигрантов с правилами поведения. Что там написали?
#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Росгвардия#СК#Роспотребнадзор#МВД#Мигранты#УФСБ
Подпишитесь
Популярное