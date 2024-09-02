340 мигрантов задержали в Ленинском районе Красноярска

Posted 2 сентября, 09:46
Published 2 сентября, 09:46
Modified 2 сентября, 12:33
Updated 2 сентября, 12:33
Как заявили в СК, поводом стало расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки должностному лицу. Сообщается, что иностранец хотел получить гражданство РФ за взятку — он с приятелем предложил деньги врио начальника одного из отделов полиции.
Облаву проводили СК, ФСБ, МВД, Росгвардия, Роспотребнадзор и сотрудники пункта отбора на военную службу.
Ранее СК начал проверку из-за информации о мигрантах в Ленинском районе, якобы из-за которых местным жителям приходится переезжать оттуда.