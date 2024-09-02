Дюков заявил в ФСБ на мэрию — и обвинил в простое завода и срыве ремонта дорог

Posted 2 сентября, 05:49
Published 2 сентября, 05:49
Modified 2 сентября, 05:51
Updated 2 сентября, 05:51
Депутат опубликовал видеообращение на своей странице во «Вконтакте». Он обратился к прокурору края Роману Тютюнику и начальнику краевого управления ФСБ Андрею Патракову с просьбой провести проверку.
По словам Дюкова, представители асфальтобетонного завода (АБЗ) заявили ему о простаивании из-за того, что чиновники администрации города якобы «препятствуют законной деятельности» предприятия. По мнению депутата, это делается в интересах «определенного круга частных лиц» и является причиной проблем в дорожном ремонте города.
Об этом же Дюков рассказал и в интервью политического консультанта Алексея Аксютенко, упомянув ремонтные работы на улице Копылова. Асфальт там уже покрылся ямами.
По данным депутата, Красноярск является соучредителем АБЗ, при этом предприятию якобы не дает работать в полном объеме сама мэрия, хотя сам завод, по его словам, способен производить необходимое для города количество асфальта.
«Подрядчики говорят, что им не разрешают работать с асфальтобетонным заводом. Я этому не поверил и написал депутатский запрос в адрес руководителя АБЗ. На что получил ответ на 315 страниц, из которых следует, что именно администрация города не дает работать заводу. Последствия этой неработы мы видим на улице Копылова. Это делается в интересах частных лиц», — заявил Дюков.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу мэрии города.
Ранее в администрации заявляли, что проблемы с дорожным ремонтом связаны в том числе с нехваткой специалистов в подрядных организациях.
В 2023 году департамент муниципального имущества города выставил на торги почти 49% акций асфальтобетонного завода. Начальная цена составила почти 23 миллиона рублей.
На торги поступила одна заявка от компании «Сибиряк», однако мэрия отклонила ее из-за неполного пакета документов и признала аукцион несостоявшимся. Тогда «Сибиряк» начал судиться с администрацией. Суд признал действия администрации законными и отказал «Сибиряку» в удовлетворении жалобы, следует из карточки дела, с которой ознакомился «ПМ».