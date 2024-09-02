Дюков заявил в ФСБ на мэрию — и обвинил в простое завода и срыве ремонта дорог

На торги поступила одна заявка от компании «Сибиряк», однако мэрия отклонила ее из-за неполного пакета документов и признала аукцион несостоявшимся. Тогда «Сибиряк» начал судиться с администрацией. Суд признал действия администрации законными и отказал «Сибиряку» в удовлетворении жалобы, следует из карточки дела, с которой ознакомился «ПМ».