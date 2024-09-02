Какие законы вступают в силу в сентябре 2024 года

Posted 2 сентября, 09:59
Published 2 сентября, 09:59
Modified 2 сентября, 10:20
Updated 2 сентября, 10:20
С 1 сентября вырастут именные стипендии для студентов-очников российских вузов. До 15 тысяч рублей увеличили размеры персональных стипендий имени Дмитрия Лихачева, Анатолия Собчака, Егора Гайдара, Андрея Вознесенского, Александра Солженицына, Владимира Туманова и Юрия Маслюкова.
В России подорожают вейпы и табак. Теперь минимальная стоимость 1 грамма табака составляет 21 рубль, 1 миллилитр жидкости для электронных сигарет — от 71 до 152 рублей в зависимости от упаковки, за один грамм бестабачной смеси для нагревания — 2 рубля за грамм, за упаковку другой никотинсодержащей продукции — 10 тысяч рублей.
С 9 сентября развод в России станет в несколько раз дороже. Госпошлина за подачу искового заявления о расторжении брака вырастет с 650 до 5 тысяч рублей.
В сентябре вступает в силу закон, благодаря которому банкроты смогут сохранить ипотечное жилье. Речь идет о мировом соглашении между кредитором и должником, у которого есть единственное жилье, приобретенное в ипотеку. После заключения соглашения долг по ипотеке могут погасить третьи лица или сам должник.
С 1 сентября начинающим прокурорам и следователям дадут отсрочку от армии. Рассчитывать на отсрочку могут те, у кого есть спецзвание или классный чин прокурорского работника. Этот же закон освобождает сотрудников прокуратуры и следкома от военных сборов.
Сотрудникам служб транспортной безопасности разрешили сбивать и уничтожать «беспилотные аппараты». Под эту категорию попали дроны, подводные и надводные суда. Закон позволяет подразделениям транспортной безопасности подавлять беспилотники для защиты объектов.
Еще с 1 сентября в России можно будет в лесах строить лыжные трассы, дорожки для велосипедистов и пункты проката.
Высаживать из общественного транспорта теперь запрещено не только детей, но и людей с ограниченными возможностями здоровья. Штраф для водителя составит 5 тысяч рублей, для должностного лица — от 20 000 до 30 000 рублей.
Таксисты обязаны оформить полис ОСГОП, который защищает жизнь и здоровье пассажиров. Максимальная компенсация составит до 2 миллионов рублей.
С 1 сентября в России станет проще сменить оператора. Теперь можно будет подать через интернет заявление о переносе номера к другому оператору и в любое время расторгнуть договор с компанией.
За переработки начнут платить больше. При оплате сверхурочной работы будут учитывать стимулирующие выплаты и компенсации. До вступления закона в силу за переработки платили исходя из ставки и оклада.
За квартиру с недостатками застройщики теперь будут платить только один штраф. Ранее покупатели могли потребовать с застройщика неустойку по законам о долевом строительстве и о защите прав потребителей, если строители сдали недоделанную квартиру в новостройке.
Также с 5 до 3 лет сократился гарантийный срок для выявления недостатков в квартире, за исключением технологического и инженерного оборудования. Однако срок можно увеличить по соглашению сторон.
С 1 сентября до 31 декабря 2024 года в России будет действовать ограничение на экспорт бензина. Запрет не распространяется на международные межправительственные соглашения и топливо, которое вывозят для личного пользования и оказания гуманитарной помощи.