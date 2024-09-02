Какие законы вступают в силу в сентябре 2024 года

В России подорожают вейпы и табак. Теперь минимальная стоимость 1 грамма табака составляет 21 рубль, 1 миллилитр жидкости для электронных сигарет — от 71 до 152 рублей в зависимости от упаковки, за один грамм бестабачной смеси для нагревания — 2 рубля за грамм, за упаковку другой никотинсодержащей продукции — 10 тысяч рублей.