Когда включат отопление в Красноярске?

Posted 2 сентября, 05:40
Published 2 сентября, 05:40
Modified 2 сентября, 05:42
Updated 2 сентября, 05:42
В мэрии Красноярска рассказали, что со 2 сентября департамент городского хозяйства отслеживает температуру воздуха. По их данным, по 8 сентября в городе среднесуточная температура прогнозируется выше +8 градусов.
Отопление включат, когда эта отметка будет ниже на протяжении пяти дней. Обычно отопительный сезон начинается в середине сентября. Чаще всего отопление раньше начала отопительного сезона подается в социальные учреждения, детские сады, больницы и школы.
В 2022 году отопление включили 19 числа, а в 2023-м — 25 числа.
Согласно данным «Яндекс Погоды», в этом году холода придут 17 сентября.