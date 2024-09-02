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Posted 2 сентября, 05:40

Published 2 сентября, 05:40

Modified 2 сентября, 05:42

Updated 2 сентября, 05:42

Стало известно, когда в Красноярске включат отопление

Когда включат отопление в Красноярске?

2 сентября 2024, 05:40
Фото: 1MI

Стало известно, когда в Красноярске включат отопление

Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха продержится на отметке +8 °C пять дней подряд.

В мэрии Красноярска рассказали, что со 2 сентября департамент городского хозяйства отслеживает температуру воздуха. По их данным, по 8 сентября в городе среднесуточная температура прогнозируется выше +8 градусов.

Отопление включат, когда эта отметка будет ниже на протяжении пяти дней. Обычно отопительный сезон начинается в середине сентября. Чаще всего отопление раньше начала отопительного сезона подается в социальные учреждения, детские сады, больницы и школы.

В 2022 году отопление включили 19 числа, а в 2023-м — 25 числа.

Согласно данным «Яндекс Погоды», в этом году холода придут 17 сентября.

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