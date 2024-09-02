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Posted 2 сентября, 07:10

Published 2 сентября, 07:10

Modified 2 сентября, 11:12

Updated 2 сентября, 11:12

Красноярка вырастила арбуз весом 68 кг. И он еще растет!

Красноярка вырастила арбуз весом 68 кг. И он еще растет!

2 сентября 2024, 07:10
Фото: t.me/tvknew
В Красноярском крае пенсионерка вырастила арбуз-гигант. Он весит 68 килограммов и может стать еще больше.

Как пишет телеграм-канал ТВК, жительница Емельяновского района смогла вырастить арбуз весом 68 килограммов.

По словам родственников пенсионерки, до таких размеров арбуз сорта «Каролина кросс» вырос за 5 месяцев — его посадили в теплице второго апреля.

Фото: t.me/baldebut

Однако он может вырасти еще больше. Оказывается, что арбуз не срезали и женщина планирует соревноваться с другими дачниками на фестивале арбузов в сентябре.

  • Тут мы рассказывали о жители Минусинска, который вырастил самый тяжелый за всю историю конкурса «Минусинский помидор» томат весом 2,7 кг.
  • До этого мы писали о красноярке, которая нашла в Академгородке гигантский гриб размером с голову.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Еда#Природа#Красноярский край#Емельяновский район#Арбуз#Пенсионерка
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