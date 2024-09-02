Красноярка вырастила арбуз весом 68 кг. И он еще растет!

Posted 2 сентября, 07:10
Published 2 сентября, 07:10
Modified 2 сентября, 11:12
Updated 2 сентября, 11:12
Как пишет телеграм-канал ТВК, жительница Емельяновского района смогла вырастить арбуз весом 68 килограммов.
По словам родственников пенсионерки, до таких размеров арбуз сорта «Каролина кросс» вырос за 5 месяцев — его посадили в теплице второго апреля.
Однако он может вырасти еще больше. Оказывается, что арбуз не срезали и женщина планирует соревноваться с другими дачниками на фестивале арбузов в сентябре.